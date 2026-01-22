ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αρχή με Οντουμπάντζο στην Ομόνοια και το... ερώτημα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

O καινούργιος κάτοικος στο προπονητικό κέντρο, τι μπορεί να δώσει και η αισιοδοξία για Σεμέδο

Ένα νέο πρόσωπο υπάρχει στο «Ηλίας Πούλλος» από χθες και πρόκειται για τον Μόουζες Οντουμπάντζο. Η διοίκηση των πρασίνων ήλθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ Αθηνών και πλέον ο 32χρονος Άγγλος ακραίος αμυντικός είναι υπό τις οδηγίες του Χένινγκ Μπεργκ. Και ασφαλώς το ερώτημα που θα απαντηθεί στις 31 Ιανουαρίου, όταν και ολοκληρώνεται η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, είναι αν ο Οντουμπάντζο θα αποτελέσει τη μοναδική προσθήκη ή θα προκύψει άλλη ή άλλες. Ο τραυματισμός του Αγκουζούλ έβαλε σε σκέψεις τους ιθύνοντες για κεντρικό αμυντικό, όμως κυκλοφόρησε τις προάλλες για ανάγκη απόκτησης και μέσου.

Η συνομιλία με Μπεργκ

Επιστρέφοντας στον Οντουμπάντζο, θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε στην πλάτη να έχει το Νο28. Ποδοσφαιριστής που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ήταν στο ρόστερ μιας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό. Η έλευσή του δίνει ευελιξία κινήσεων στον Μπεργκ αφού μπορεί να καλύψει και τις δύο πλευρές. Όπως σημείωσε στις τοποθετήσεις του στην κάμερα του Γραφείου Τύπου της ομάδας, αυτό που τον έπεισε να αποδεχθεί την πρόταση ήταν η συζήτηση με τον προπονητή της Ομόνοιας. «Μου κίνησε το ενδιαφέρον και μου άρεσαν αυτά που είχε να μου πει κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η φιλοσοφία του και οι βλέψεις του να γίνουμε πρωταθλητές. Θέλω να σηκώσω τρόπαια», είπε ο Οντουμπάντζο που μίλησε με κάποιους ανθρώπους που παίζουν στο πρωτάθλημα και του είπαν τα καλύτερα λόγια για την Ομόνοια.

Αποκάλυψε επίσης πως μίλησε και με τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου, τον Άκη Μάντζιο, τον οποίο είχε προπονητή στον Άρη. «Μου είπε ότι εδώ θα αναδειχθεί ο τρόπος παιχνιδιού μου», σχολίασε.

Αισιοδοξία για Σεμέδο

Μπορεί τις τελευταίες μέρες να υπάρχει έντονη κινητικότητα στα μεταγραφικά, εντούτοις υπάρχει και αγώνας. Την Κυριακή (24/01, 19:00), η Ομόνοια θα έχει δύσκολο τεστ κόντρα στον Άρη στη Λεμεσό και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της. Το ερωτηματικό που υπάρχει έχει να κάνει με τον Σεμέδο που βρίσκεται στα πιτς. Για τον ακραίο επιθετικό από το Πράσινο Ακρωτήρι, υπάρχει αισιοδοξία πως θα προλάβει να δώσει το «παρών» του.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

