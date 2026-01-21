Οντουμπάντζο: «Eίμαι ενθουσιασμένος - Δεν θέλω να τελειώσω το ποδόσφαιρο χωρίς τρόπαια»

Τα λόγια του Οντουμπάντζο:

Μόουζες καλωσόρισες στην ομάδα. Οι πρώτες σου σκέψεις και τα πρώτα σου συναισθήματα μετά τη μεταγραφή σου…

Καταρχάς είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Βλέπω πόσο μεγάλο είναι το κλαμπ από τη στιγμή που αφίχθηκα, είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να μπω στην ομάδα, να βοηθήσω και να γράψουμε ιστορία εδώ.

Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες που σε ώθησαν να αποδεχτείς την πρόταση;

Κύριος παράγοντας ήταν ότι μίλησα με τον προπονητή μέσω βιντεοκλήσης, μου κίνησε το ενδιαφέρον και μου άρεσαν αυτά που είχε να μου πει κατά τη διάρκειας αυτή της συνομιλίας, η φιλοσοφία του και οι βλέψεις του να γίνουμε πρωταθλητές. Θέλω να σηκώσω τρόπαια. Θεωρώ πως ο κάθε ποδοσφαιριστής το θέλει, νομίζω έχουμε καλές πιθανότητες φέτος για να το κάνουμε αυτό και θέλω να είμαι μέρος σε αυτό.

Έψαξες κάτι για την ομάδα ή έχεις μιλήσει με κάποιον πριν αποφασίσεις;

Ναι, μίλησα με κάποιους ανθρώπους, έχω φίλους εδώ που παίζουν στο πρωτάθλημα σε αντίπαλες ομάδες. Μίλησα μαζί τους και αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια για την ΟΜΟΝΟΙΑ, ακόμα και από την Ελλάδα υπήρξαν κάποιοι παίκτες εδώ με δανεισμό και μου μίλησαν κολακευτικά επίσης για την ομάδα, οπότε για μένα ήταν ξεκάθαρο. Δεν είχα τον αγωνιστικό χρόνο που ήθελα στην προηγούμενη μου ομάδα, την ΑΕΚ, όμως τώρα έχω την ευκαιρία να τελειώσω αυτή τη σεζόν όσο πιο δυνατά μπορώ.

Έπαιξες στην Ελλάδα προηγουμένως, ένα παρόμοιο πρωτάθλημα και παρόμοια χώρα πάνω κάτω. Νομίζεις ότι θα ταιριάξεις εδώ;

Ναι, μίλησα επίσης και με τον προπονητή της Εθνικής Κύπρου (Άκης Μάντζιος), ήταν και δικός μου προπονητής στον Άρη, ο οποίος είπε ότι εδώ θα αναδειχθεί ο τρόπος παιχνιδιού μου. Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και θέλω να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ.

Η Ομόνοια, όπως ξέρεις, έχει ψηλούς στόχους. Θέλει το πρωτάθλημα, το κύπελλο, είμαστε στα πλέι-οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Πως φαντάζεσαι το ποδοσφαιρικό σου ταξίδι;

Νομίζω η λίστα των επιτυχιών που μπορούμε να φτάσουμε φέτος με ενθουσιάζει διότι ως ποδοσφαιριστής, όταν τελειώνεις την καριέρα σου, θέλεις να βλέπεις πίσω και να βλέπεις κάτι στην τροπαιοθήκη σου. Θέλω να το κάνω αυτό, μεγαλώνω ποδοσφαιρικά, δεν έχω πολλά τρόπαια στο ράφι μου και δεν θέλω να μετανιώνω. Δεν θέλω να τελειώσω το ποδόσφαιρο άδειος. Έχω την ευκαιρία εδώ να βοηθήσω την ομάδα και να γίνω μέρος σε κάτι μεγάλο και ανυπομονώ για την πρόκληση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά σου ως ποδοσφαιριστής;

Έχω ταχύτητα, παίζω με πολλή ενέργεια και δίνω τα πάντα, αυτό είναι το κύριο για μένα, ότι δηλαδή δεν περιορίζομαι. Δεν θέλω να μετανιώσω, θέλω να παίζω και να δίνω τα πάντα και όπως λένε στα Ελληνικά, παίζω με Εγγλέζικο πάθος και αποφασιστικότητα για να κερδίζω αγώνες. Νιώθω ότι είμαι νικητής και σε ότι αφορά στην μπάλα, λόγω του ότι δεν αγωνίστηκα πολύ για κάποιο διάστημα, έχω τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.

Για να κλείσουμε θέλουμε το πρώτο σου μήνυμα στον κόσμο της Ομόνοιας…

Ανυπομονώ να σας δω παιδιά, με την ελπίδα να μοιραστούμε κάποιες μεγάλες στιγμές εντός και εκτός γηπέδου στη φετινή σεζόν και σε αυτές που θα ακολουθήσουν.