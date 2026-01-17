ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 ο Άγγελος Νεοφύτου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 ο Άγγελος Νεοφύτου!

Ο Άγγελος Νεοφύτου έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό πρώτο μισό με την Ομόνοια και σύμφωνα με το gazzeta.gr έχει μπει στα μπλοκάκια των ελληνικών ομάδων.

Το δημοσίευμα του gazzeta.gr:

Η Ομόνοια κληρώθηκε με τη Ριέκα στα play offs του Conference League και αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος με διαφορά δύο βαθμών από την Πάφο και με ματς λιγότερο.

Στο ρόστερ υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές ωστόσο το όνομα του Άγγελου Νεόφυτου ξεχωρίζει μέσα από τους αριθμούς του στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το ελληνικό Big-4 κοιτάει ζεστά την περίπτωσή του.

Ο 20χρονος φορ μετράει ήδη τρία γκολ σε 12 παιχνίδια στο κυπριακό πρωτάθλημα ενώ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Conference League όπου πέτυχε τρία τέρματα σε πέντε ματς και βοήθησε το κλαμπ να περάσει στην επόμενη φάση καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ κόντρα στη Ραμπίντ Βιένης, σκόραρε με την Ντιναμό Κιέβου και χάρισε την ισοπαλία με τη Λοζάνη (1-1).

Την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί με την Primavera της Σασουόλο όπου έκανε φουλ σεζόν με 22 συμμετοχές, φτάνοντας μέχρι και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το συμβόλαιο του διεθνή με την Κ21 της Κύπρου εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και το όνομα του κάνει ήδη «γκελ» καθώς βάζει γκολ ανά 130 λεπτά και μιλάμε για ένα παιδί που είναι μόλις 20 ετών.

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με τέσσερις αλλαγές η ενδεκάδα της Πάφου στο ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ετοιμάζει γερό μπάσιμο το καλοκαίρι για τον Ντεσπόντοφ»

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Ουζόχο ο μικρός τελικός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγχαίρει το «καρέ» της η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - ΑΕΛ 0-2

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η φοβερή αντίδρασή του Κλοπ σε ερώτηση για τη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαγικό ντεμπούτο Κάρικ, έκανε χώμα τη Σίτι η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Με το δεξί το... τρένο της ΠΑΕΕΚ και φουλ για άνοδο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το πρώτο φουλ κυπριακό γκολ του Άρη!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Ντιατά της Μονακό έχει προταθεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τις μίνιμουμ αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ στην Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

Άφησε την περίπτωση του Μπρούνο και πήρε αριστερό μπακ από την Πάρμα η Τράμπζονσπορ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ολοκλήρωσε η Ομόνοια την προετοιμασία της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Μπόβε: Έκλεισε στη Γουότφορντ και ανακοινώνεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρότσα: «Ιδανικός προορισμός ο Παναθηναϊκός για να εξελιχθεί ο Αντίνο - Θα έχει μεγάλη υποδοχή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη