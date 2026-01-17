ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με διπλό στη Λεμεσό θα μιλούν για πολύ μεγάλα πράγματα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

O Ουρουγουανός προπονητής θα βασιστεί στους παίκτες που αγωνίστηκαν εναντίον του Ακρίτα.

Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχθηκε τους νέους Βραζιλιάνους υποψήφιους επενδυτές, όμως ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον και πολύ σε αυτά τα πράγματα. Ελπίζει, φυσικά, τα πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο όσον αφορά το οικονομικό το οποίο πιέζει επικίνδυνα.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι απόλυτα συγκεντρωμένο στο αυριανό (19:00) ντέρμπι με τον Απόλλωνα, όπου, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, μοναδικός στόχος είναι η νίκη και μόνο η νίκη. Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε, οι γαλαζοκίτρινοι θα μιλούν για πολύ μεγάλα πράγματα. Ο Γκαρσία αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, κυρίως στη μεσαία γραμμή όπου βασικοί παίκτες είναι δύσκολο να αγωνιστούν (Μάγιερ, Ντάλσιο, Ρόσα).

Έτσι ο Ουρουγουανός προπονητής θα βασιστεί στους παίκτες που αγωνίστηκαν εναντίον του Ακρίτα συν του Αυστραλού αμυντικού Μίλος Ντέγκενεκ, αν βέβαια έχει οριστικά τελειώσει το εμπάργκο της FIFA.

Υπενθυμίζουμε τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά του Ακρίτα αλλά και τις αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα: Μπέλετς, Αντωνίου (71΄ Γιαννακού), Μπρόρσον (82΄ Διαμαντάκος), Λαΐφης, Νάνου, Αμπάγκνα, Τομάς, Κόρμπου (90+8΄ Μέουρερ), Σταφυλίδης, Μαρκίνιος (71΄ Κούτσακος), Ντράζιτς.

