«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Τσιμίκα, που δεν υπολογίζεται στη Ρόμα»

Στο προσκήνιο παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Κώστα Τσιμίκα στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής μπακ-χαφ της Ρόμα, με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, είναι γνωστό πως δεν υπολογίζεται στους «τζιαλορόσι» από τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, να βάλει στο «κάδρο» τους Πειραιώτες, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο «Τσίμι» από την ομάδα της Ρώμης.

«Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπολυ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Γκασπερίνι και θα μπορούσε να αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο», ήταν το ποστ του Σκίρα.

