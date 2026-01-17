ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Τσιμίκα, που δεν υπολογίζεται στη Ρόμα»

Η ανάρτηση του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου, ο οποίος υποστηρίζει πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον διεθνή μπακ-χαφ της Λίβερπουλ που αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα.

Στο προσκήνιο παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Κώστα Τσιμίκα στον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής μπακ-χαφ της Ρόμα, με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, είναι γνωστό πως δεν υπολογίζεται στους «τζιαλορόσι» από τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι.

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, να βάλει στο «κάδρο» τους Πειραιώτες, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο «Τσίμι» από την ομάδα της Ρώμης.

«Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπολυ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του Γκασπερίνι και θα μπορούσε να αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο», ήταν το ποστ του Σκίρα.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

