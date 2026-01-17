ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενίτεθ: «Θα πάμε με αυτοπεποίθηση κόντρα στην ΑΕΚ - Θα προσπαθήσω να πάρω τον καλύτερο εαυτό από τους παίκτες»

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για την μεγάλη κυριακάτικη αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Έχοντας παραδεχθεί ότι τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και τα αποτελέσματα έχουν ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας ο Ράφα Μπενίτεθ υπογράμμισε ότι οι παίκτες του θα πάνε για το καλύτερο αποτέλεσμα στο ματς με την ΑΕΚ.

«Πάντα είναι καλό να σκοράρεις και να κρατάς ανέπαφη την εστία σου. Είναι πάντα καλό για το αμυντικό κομμάτι της ομάδας. Έπειτα, μιλάμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι, είναι διαφορετικού τύπου αγώνας, θα πάμε με αυτοπεποίθηση και νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα», ήταν τα λόγια του τεχνικού του τριφυλλιού και ανέφερε ότι σκοπός του είναι να πάρει ό,τι καλύτερο από τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί και επιστρέφουν στη δράση ενω υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να ξεχάσουν οι παίκτες του τα ατομικά λάθη που έκαναν στον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:H oμάδα πλέον έχει ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη, την καλή εμφάνιση και την πρόκριση επί του Άρη και τώρα έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Το πνευματικό επίπεδο των δύο ομάδων, στην συγκεκριμένη κατάσταση πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει;

«Ευτυχώς αυτό είναι καλό για εμάς. Είναι αλήθεια πως σκοράραμε τρία γκολ σε δύο διαδοχικά παιχνίδια και δεν δεχθήκαμε κανένα. Πάντα είναι καλό να σκοράρεις και να κρατάς ανέπαφη την εστία σου. Είναι πάντα καλό για το αμυντικό κομμάτι της ομάδας. Έπειτα, μιλάμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι, είναι διαφορετικού τύπου αγώνας, θα πάμε με αυτοπεποίθηση και νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Το προηγούμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο είχατε εκπονήσει ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο ουσιαστικά δεν λειτούργησε και λόγω των ατομικών λαθών. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού αυτό; Να αποφύγετε τα ατομικά λάθη, προκειμένου να πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε;

«Νομίζω πως προσεγγίσαμε το πρώτο παιχνίδι έχοντας την ιδέα να έχουμε τον έλεγχο. Είναι αλήθεια πως είχαμε κάποια προσωπικά ζητήματα, αλλά νομίζω πως είναι η ώρα να τα ξεχάσουμε αυτά και να συγκεντρωθούμε σ’ ένα καινούργιο παιχνίδι. Μπορεί να ξέρω το αγωνιστικό πλάνο, αλλά θα προσπαθήσω να πάρω τον καλύτερο εαυτό από ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν. Από τον Πελίστρι, τον Σάντσες, τον Κυριακόπουλο και επίσης από τους Τετέι, Παντελίδη και Κοντούρη. Έχουμε νέους παίκτες και αυτό είναι ένα θετικό για εμάς, σ’ αυτό το δεύτερο μέρος της σεζόν».

Έχετε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι το Μάρτιο, αλλά θα το συγκεκριμενοποιούσα καλύτερα μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου σε τρεις διοργανώσεις. Θα μπορείτε κάποιους παίκτες να τους χρησιμοποιήσετε μόνο στην Ελλάδα και λιγότερους στην Ευρώπη. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να διαμορφώνει ένα διαφορετικό rotation, ανά τρεις ουσιαστικά ημέρες;

«Ναι, είναι πάντα πολύ περίπλοκο αλλά από τότε που ήρθαμε εδώ ζούμε αυτή την κατάσταση. Τον πρώτο ενάμιση μήνα είχαμε δύο παιχνίδια την εβδομάδα και θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Όταν θες να προοδεύσεις και να πας μέχρι το τέλος σε όλες τις διοργανώσεις που είσαι, θα πρέπει να αλλάζεις παίκτες και θα πρέπει να το διαχειριστείς. Το κάναμε στο παρελθόν και ελπίζω πως θα τα πάμε καλά τώρα, στο παρόν».

Πηγή: sport-fm.gr

 

Διαβαστε ακομη