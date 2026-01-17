ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

Μετά τον πρόωρο και οδυνηρό αποκλεισμό από το κύπελλο, η ΑΕΚ δείχνει να βγάζει αντίδραση.

Από τη στιγμή που τους ενώνει κοινό όραμα, υπάρχει απέραντη αλληλοεκτίμηση μεταξύ τους και ταιριάζουν γάντι όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, ήταν αναμενόμενο πως Άντρος Καραπατάκης και Τσάβι Ρόκα θα έδιναν τα χέρια για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Καταλανό τεχνικό διευθυντή μέχρι τον Μάιο του 2028. Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε τον Μάιο.

Μετά τον πρόωρο και οδυνηρό αποκλεισμό από το κύπελλο, η ΑΕΚ δείχνει να βγάζει αντίδραση, ανακοινώνοντας αρχικά την απόκτηση του έμπειρου μέσου Χάμπου Κυριάκου για τα επόμενα δυόμισι χρόνια και μετέπειτα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τσάβι Ρόκα.

Εξέλιξη που ξεκάθαρα «φωτογραφίζει» απόλυτη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή, παρά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και κύπελλο, για τα οποία υπήρξε μουρμούρα και γκρίνια. Ειδικά η ανακοίνωση για τον Ρόκα φανερώνει πως η ΑΕΚ συνεχίζει ενωμένη για υλοποίηση των στόχων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

 

Δεν υπάρχει επιλογή

Το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με τον Ε.Ν. Ύψωνα αποτελεί Must Win για την ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την ήττα από τον Άρη και θέλει απαραίτητα να ρεφάρει, ώστε να διατηρηθεί σε επαφή με την κορυφή. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ρόντεν και Πονς. Κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε κόντρα στον αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια θα κάνει ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Στο μεταξύ, μπορεί η ΑΕΚ να προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League, όμως είχε χθες το βλέμμα της στη Νιόν. Εκεί έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους με τους οποίους θα παίξει τον Μάρτιο (12 και 19), με φόντο την οκτάδα της διοργάνωσης. Οι κιτρινοπράσινοι λοιπόν θα παίξουν με τον νικητή είτε του Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας είτε του Σίγκμα Όλομουτς-Λωζάνη, με την κλήρωση να είναι ορισμένη για την 27η Φεβρουαρίου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Μπόβε: Έκλεισε στη Γουότφορντ και ανακοινώνεται!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρότσα: «Ιδανικός προορισμός ο Παναθηναϊκός για να εξελιχθεί ο Αντίνο - Θα έχει μεγάλη υποδοχή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προσηλωμένος στα... δικά του

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

L'Equipe: «Έχουν ξεκινήσει οι επαφές με Ζιντάν για να αναλάβει την εθνική Γαλλίας!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με διπλό στη Λεμεσό θα μιλούν για πολύ μεγάλα πράγματα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Θα πάμε με αυτοπεποίθηση κόντρα στην ΑΕΚ - Θα προσπαθήσω να πάρω τον καλύτερο εαυτό από τους παίκτες»

Ελλάδα

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Τσιμίκα, που δεν υπολογίζεται στη Ρόμα»

Ελλάδα

|

Category image

Σε δράση ο Φαμπιάνο ενόψει Ανόρθωσης!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

ΑΕΚ

|

Category image

Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 ο Άγγελος Νεοφύτου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από την Αυστρία ξεκίνησε η χρονιά για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολοκληρώνει με Ανόρθωση με το... βλέμμα στον Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τον Αντίνο - Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι οι Σκωτσέζοι: Σχεδόν χίλιοι έχουν αγοράσει ήδη εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη