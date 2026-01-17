Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

Από τη στιγμή που τους ενώνει κοινό όραμα, υπάρχει απέραντη αλληλοεκτίμηση μεταξύ τους και ταιριάζουν γάντι όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ, ήταν αναμενόμενο πως Άντρος Καραπατάκης και Τσάβι Ρόκα θα έδιναν τα χέρια για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Καταλανό τεχνικό διευθυντή μέχρι τον Μάιο του 2028. Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε τον Μάιο.

Μετά τον πρόωρο και οδυνηρό αποκλεισμό από το κύπελλο, η ΑΕΚ δείχνει να βγάζει αντίδραση, ανακοινώνοντας αρχικά την απόκτηση του έμπειρου μέσου Χάμπου Κυριάκου για τα επόμενα δυόμισι χρόνια και μετέπειτα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τσάβι Ρόκα.

Εξέλιξη που ξεκάθαρα «φωτογραφίζει» απόλυτη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή, παρά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και κύπελλο, για τα οποία υπήρξε μουρμούρα και γκρίνια. Ειδικά η ανακοίνωση για τον Ρόκα φανερώνει πως η ΑΕΚ συνεχίζει ενωμένη για υλοποίηση των στόχων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Δεν υπάρχει επιλογή

Το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με τον Ε.Ν. Ύψωνα αποτελεί Must Win για την ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την ήττα από τον Άρη και θέλει απαραίτητα να ρεφάρει, ώστε να διατηρηθεί σε επαφή με την κορυφή. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ρόντεν και Πονς. Κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε κόντρα στον αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια θα κάνει ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

Στο μεταξύ, μπορεί η ΑΕΚ να προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League, όμως είχε χθες το βλέμμα της στη Νιόν. Εκεί έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους με τους οποίους θα παίξει τον Μάρτιο (12 και 19), με φόντο την οκτάδα της διοργάνωσης. Οι κιτρινοπράσινοι λοιπόν θα παίξουν με τον νικητή είτε του Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας είτε του Σίγκμα Όλομουτς-Λωζάνη, με την κλήρωση να είναι ορισμένη για την 27η Φεβρουαρίου.