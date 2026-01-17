Προσηλωμένος στα... δικά του

Το βλέμμα στον Απόλλωνα είναι στραμμένο αποκλειστικά στον ΑΠΟΕΛ, παρά τις εξελίξεις που προέκυψαν τα τελευταία 24ωρα με άλλα θέματα. Η μεταγραφή του πρώην αρχηγού της ομάδας, Χάμπου Κυριάκου, στην ΑΕΚ άνοιξε κύκλο συζητήσεων στις τάξεις των φίλων των κυανόλευκων.

Στο Κολόσσι τονίζουν ότι έκλεισε ο κύκλος του Χάμπου στον Απόλλωνα και το συζήτησαν με τον Νίκο Κίρζη. Έτσι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στον μεγάλο αγώνα που ακολουθεί. Το σύνολο του Λοσάδα δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, με τον Αργεντινό τεχνικό να δίνει έμφαση στο δυνατό τεστ με τον ΑΠΟΕΛ. Στόχος όλων είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη, που θα διατηρήσει τον Απόλλωνα σε ανοδική πορεία και, σε περίπτωση κατάκτησης των τριών βαθμών, θα τον φέρει πάνω από τους γαλαζοκίτρινους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπράουν παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος μετά την αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ η κατάσταση των Ζμέρχαλ και Μάρκοβιτς θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή προπόνηση.