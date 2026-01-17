ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσηλωμένος στα... δικά του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Προσηλωμένος στα... δικά του

Στον Απόλλωνα στοχεύουν στο πέμπτο σερί τρίποντο.

Το βλέμμα στον Απόλλωνα είναι στραμμένο αποκλειστικά στον ΑΠΟΕΛ, παρά τις εξελίξεις που προέκυψαν τα τελευταία 24ωρα με άλλα θέματα. Η μεταγραφή του πρώην αρχηγού της ομάδας, Χάμπου Κυριάκου, στην ΑΕΚ άνοιξε κύκλο συζητήσεων στις τάξεις των φίλων των κυανόλευκων.

Στο Κολόσσι τονίζουν ότι έκλεισε ο κύκλος του Χάμπου στον Απόλλωνα και το συζήτησαν με τον Νίκο Κίρζη. Έτσι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στον μεγάλο αγώνα που ακολουθεί. Το σύνολο του Λοσάδα δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, με τον Αργεντινό τεχνικό να δίνει έμφαση στο δυνατό τεστ με τον ΑΠΟΕΛ. Στόχος όλων είναι η πέμπτη συνεχόμενη νίκη, που θα διατηρήσει τον Απόλλωνα σε ανοδική πορεία και, σε περίπτωση κατάκτησης των τριών βαθμών, θα τον φέρει πάνω από τους γαλαζοκίτρινους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μπράουν παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος μετά την αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ η κατάσταση των Ζμέρχαλ και Μάρκοβιτς θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή προπόνηση.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέσσερις απουσίες στο ματς τον με ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βινίσιους: Η ακραία γιούχα που δέχθηκε από τον κόσμο του «Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία με ανατροπή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκέλαρε και έχασε την ευκαιρία για το +9 η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ και 13/13

Κύπρος

|

Category image

Σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Με εκπληκτικό Wright υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Κύπρος

|

Category image

Κωστή: «Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και [...]»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Από την άσπρη βούλα νικήτρια στον μικρό τελικό η Νιγηρία του Ουζόχο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής η Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xαστούκι του Ολυμπιακού στην Πάφο που πήρε και τρία... σουβενίρ για Τσέλσι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη