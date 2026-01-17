ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από την Αυστρία ξεκίνησε η χρονιά για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη

Ο πρώτος αγώνας του Κύπριου τζουντόκα για τη φετινή αγωνιστική χρονιά είναι στις 7 Φεβρουαρίου.

Η προετοιμασία για την φετινή αγωνιστική χρονιά του Πέτρου Χριστοδουλίδη ξεκίνησε από την Αυστρία και συγκεκριμένα από το βουνό Μίτερσιλ, σε υψόμετρο περίπου 790 μέτρων! Στις χιονισμένες Άλπεις ο Κύπριος τζουντόκα συμμετείχε σε Ολυμπιακό Προπονητικό Καμπ, όπου προπονήθηκε για μια εβδομάδα, μαζί με τα πιο πολλά μέλη της Εθνική Κύπρου.

Το προπονητικό καμπ που συμμετείχε ο Χριστοδουλίδης, είναι ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως, καθώς σε αυτό μετείχαν πέραν των 1.000 αθλητών από όλο τον κόσμο, προσφέροντας υψηλό επίπεδο προπόνησης και έντονου ανταγωνισμού. Πέρα από τον Πέτρο, συμμετείχαν οι Κύπριοι αθλητές/τριες Γιώργος Μπαλαρτζασβίλι, Οδυσσέας Γιωργάκης,  Αναστάσιος Ιωαννου , Άριστος Μιχαήλ, Γιώργος Κρουσανιωτάκης, Σοφία Ασβεστά, Μαρίνα Αζίνου και Ζανέτ Μιχαηλίδου, υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Προπονητή Λαυρέντη Αλεξανιδή.

Για τον 21χρονο αθλητή, το συγκεκριμένο προπονητικό καμπ αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία προετοιμασίας, καθώς είχε τη δυνατότητα να προπονηθεί με αντιπάλους από διαφορετικές χώρες, με στόχο να προετοιμαστεί κατάλληλα για το φετινό του αγωνιστικό πρόγραμμα.

«Βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση. Το προπονητικό καμπ στην Αυστρία με βοήθησε να κάνω πολύ καλή προετοιμασία και είμαι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα» ανέφερε ο Χριστοδουλίδης, Νο62 παγκοσμίως στα -66kg, έχοντας κερδίσει το 2025 πάνω από 100 θέσεις στη Παγκόσμια Κατάταξη, στη νέα του κατηγορία.

Ο πρώτος αγώνας του Κύπριου τζουντόκα για τη φετινή αγωνιστική χρονιά είναι στις 7 Φεβρουαρίου, όπου θα αγωνιστεί στο Grand Slam της Γαλλίας, στο Παρίσι, στην κατηγορία -66 κιλά. Από τις έως τώρα συμμετοχές φαίνεται θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός αγώνας. Στη συνέχεια θα πάει για Grand Prix στην Τυνησία.

O Πέτρος Χριστοδουλίδης στηρίζεται από την ΟΠΑΠ Κύπρου, την Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028.

Επίσης, έχει στο πλευρό του τη συνεχή στήριξη της Ομοσπονδίας Τζούντο, του ΚΟΑ και της ΚΟΕ.

Διαβαστε ακομη