ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

Ικανοποιημένος αλλά προσγειωμένος ο Χένινγκ Μπεργκ

Είπε πολλά ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την επικράτηση επί της ΑΕΚ.

Στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που περάσαμε. Χρειαζόμασταν να ήμασταν αρκετά καλοί και τα καταφέραμε. Είχαμε καλές επιθέσεις, γρήγορες και δημιουργήσαμε κινδύνους. Στο δεύτερο μέρος έπρεπε να αμυνθούμε. Δεν μας έφτιαξαν ευκαιρίες. Είχαμε εμείς αρκετές. Είναι σημαντικό που πήραμε την πρόκριση καθώς το πετύχαμε κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ».

Kαι συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, αυτός είναι ο στόχος. Μέχρι τώρα είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση και τη νοοτροπία των παικτών».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι πέρσι κατέκτησε το κύπελλο με την ΑΕΚ και τώρα την είχε αντίπαλο, απάντησε: «Έχω πολλούς φίλους εκεί. Είναι παράξενο γιατί περίπου 20 ποδοσφαιριστές τους προπονούσα. Όμως ήδη παίξαμε τρεις φορές».

Επίσης σχολίασε το υλικό της ομάδας και το γεγονός ότι παρά τις απουσίες, ήρθε το ζητούμενο αλλά και την παρουσία του Κυριακίδη. «Έχουμε ένα καλό ρόστερ. Ο Τάσος είχε συμμετοχή στο δεύτερο γκολ και αμυντικά ήταν πολύ καλός. Όσον αφορά τον Κυριακίδη, έπαιξε σήμερα. Χρειάζεται ο 3ος τερματοφύλακας να είανι έτοιμος και ήταν. Έκανε μία σπουδαία απόκρουση, ήταν ήρεμος. Στο γκολ δεν είχε καλό οπτικό πεδίο».

Όσον αφορά τις μεταγραφές, έχουμε ένα καλό ρόστερ μία καλή ομάδα. Aν μπορούμε να το βελτιώσουμε, θα το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτες τον Ιανουάριο, καλύτερους από αυτούς που έχουμε και με λογικό μπάτζετ. Έχουμε καλό σύνολο και καλό συναγωνισμό».

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός έριξε τριάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μπορεί να είναι και καλύτερα…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ του Μάρκες που έδωσαν την πρόκριση στον Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πράσινα «κτυπήματα» και η πρόκριση στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ομόνοια έβγαλε το… στέμμα από την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη