Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

Είπε πολλά ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την επικράτηση επί της ΑΕΚ.

Στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που περάσαμε. Χρειαζόμασταν να ήμασταν αρκετά καλοί και τα καταφέραμε. Είχαμε καλές επιθέσεις, γρήγορες και δημιουργήσαμε κινδύνους. Στο δεύτερο μέρος έπρεπε να αμυνθούμε. Δεν μας έφτιαξαν ευκαιρίες. Είχαμε εμείς αρκετές. Είναι σημαντικό που πήραμε την πρόκριση καθώς το πετύχαμε κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ».

Kαι συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, αυτός είναι ο στόχος. Μέχρι τώρα είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση και τη νοοτροπία των παικτών».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι πέρσι κατέκτησε το κύπελλο με την ΑΕΚ και τώρα την είχε αντίπαλο, απάντησε: «Έχω πολλούς φίλους εκεί. Είναι παράξενο γιατί περίπου 20 ποδοσφαιριστές τους προπονούσα. Όμως ήδη παίξαμε τρεις φορές».

Επίσης σχολίασε το υλικό της ομάδας και το γεγονός ότι παρά τις απουσίες, ήρθε το ζητούμενο αλλά και την παρουσία του Κυριακίδη. «Έχουμε ένα καλό ρόστερ. Ο Τάσος είχε συμμετοχή στο δεύτερο γκολ και αμυντικά ήταν πολύ καλός. Όσον αφορά τον Κυριακίδη, έπαιξε σήμερα. Χρειάζεται ο 3ος τερματοφύλακας να είανι έτοιμος και ήταν. Έκανε μία σπουδαία απόκρουση, ήταν ήρεμος. Στο γκολ δεν είχε καλό οπτικό πεδίο».

Όσον αφορά τις μεταγραφές, έχουμε ένα καλό ρόστερ μία καλή ομάδα. Aν μπορούμε να το βελτιώσουμε, θα το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτες τον Ιανουάριο, καλύτερους από αυτούς που έχουμε και με λογικό μπάτζετ. Έχουμε καλό σύνολο και καλό συναγωνισμό».