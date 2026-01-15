Η επιστροφή του αρχηγού και η πρόταση από τη Θεσσαλονίκη

Ο Μάρκο Κράιντς εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει στην ενδεκάδα. Ο αρχηγός των βυσσινί θα ηγηθεί της Ένωσης στον εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου στο Α.Παπαδόπουλος. Η επιστροφή του αρχηγού δυναμώνει σημαντικά την μεσαία γραμμή.

Η πρόταση του Ηρακλή

Όπως έγινε γνωστό ο Μάρκο Κράιντς δέχθηκε πρόταση από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Για να πάει ο Αυστριακός μέσος στον Ηρακλή θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά η Ένωση. Ωστόσο η πρόταση κρίθηκε ως πολύ χαμηλή από την διοίκηση οπότε εάν δεν προκύψει βελτιωμένη πρόταση δεν θα παραχωρηθεί.

Η προετοιμασία

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι προετοιμάζει εντατικά την ομάδα για τον αγώνα της Δευτέρας με την Ομόνοια Αραδίππου. Μετά τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα ο Σκοπιανός τεχνικός στοχεύει στην πρώτη του νίκη στο βυσσινί πάγκο. Εκτός πλάνων του Μαρκόφσκι είναι ο νεοαποκτηθείς συμπατριώτης του επιθετικός Μάρκο Σιμονόφσκι που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα κυπέλου με τον Εθνικό.