Φανούριος: «Το δείγμα Λοσάδα είναι μικρό αλλά ενθαρρυντικό»

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου στον απόηχο της πρόκρισης επί του Απόλλωνα.

Για την πρόκριση επί της Ανόρθωσης: «Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι μονής επιλογής. Γνωρίζαμε ότι η Ανόρθωση θα ήταν ισάξιος αντίπαλος όπως παρουσιάστηκε. Από εκεί και πέρα εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που βρήκαμε και ήταν μία δίκαιη επικράτηση του Απόλλωνα, ήμασταν καλύτεροι».

Για το δείγμα με Λοσάδα: Το δείγμα είναι ενθαρρυντικό, όμως είναι μικρό. Δικαιωμένος δεν είσαι ποτέ όταν ο Απόλλωνας είναι 6ος και απλά στους 8 του Κυπέλλου. Είμαστε ικανοποιημένοι για τη βελτίωση όμως πρέπει να συνεχιστούν οι καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι σημαντικό που παίρνουμε τα αποτελέσματα με τη βελτίωση της εικόνας μας. Χαιρόμαστε πολύ για τους Κύπριους παίκτες και την εικόνα που βγάζουν γιατί αντιλαμβάνονται το εκτόπισμα του Απόλλωνα. Έχουν επίσης βελτιωθεί πολύ και αρκετοί ξένοι παίκτες μας και αυτό φαίνεται. Ο Γιούσεφ επίσης είναι αισθητά ανεβασμένος. Είναι εξαιρετικός παίκτης, κάποτε η προσαρμογή παίζει ρόλο, φαίνεται ότι αισθάνεται πιο άνετα τώρα».

Για το ματς με ΑΠΟΕΛ: «Μεγάλο ντέρμπι με μία ομάδα που για δέκα χρόνια διεκδικόυσαμε τίτλους. Το ΑΠΟΕΛ είναι πάντα ΑΠΟΕΛ ανεξαρτήτου κατάστασης που βρίσκεται, όπως ήταν και η Ανόρθωση. Σε κάθε 90λεπτο είναι μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας. Αγωνιστικά θα δούμε τον Μπράουν και θα ξεκαθαρίσει για τους Ζμέρχαλ και Μάρκοβιτς».

Για τα μεταγραφικά: «Αυτή την στιγμή εάν και εφόσον γίνει μεταγραφή θα είναι για τα άκρα της επίθεσης. Από εκεί και πέρα δεν άνοιξε τα χαρτιά του ο κ. Λοσάδα, κάτι που θα κάνει άμεσα στον κ. Παπαϊωάννου και τον κ. Κίρζη. Για να έρθει παίκτης θα είναι μόνο αν υπάρξει κάτι καλύτερο από το υπάρχων ρόστερ».

Για αποχωρήσεις: «Δεν υπάρχει κάτι τώρα».

Για τη συνάντηση με τον κ. Κίρζη με τον κόσμο: «Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος αισθάνθηκε την ανάγκη να ακούσει τον κόσμο του Απόλλωνα και να κάνει αυτή τη συνάντηση. Είναι η ευκαιρία να ακούσει τα παράπονα, τις εισηγήσεις και ότι θέλει ο κόσμος να πει στον πρόεδρο. Γίνεται με σκοπό να βγει πιο δυνατός ο Απόλλωνας όταν τελειώσει η συνάντηση».