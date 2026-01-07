Στα «ραντάρ» της Κατοβίτσε ο Νικόλας Παναγιώτου

Στο μεταγραφικό κάδρο της Κατοβίτσε φαίνεται πως βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η πολωνική ιστοσελίδα meczyki.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ο πολωνικός σύλλογος εξετάζει την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής με αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κύπριου διεθνούς της Ομόνοιας.

Η Κατοβίτσε φέρεται να έχει ήδη καταθέσει δύο προτάσεις προς τους πράσινους, οι οποίες φτάνουν συνολικά τις 400 χιλιάδες ευρώ, μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα υπενθυμίζει πως και την περσινή χρονιά ο Παναγιώτου είχε απασχολήσει ομάδα της πολωνικής Ekstraklasa, καθώς είχε συνδεθεί με τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ.