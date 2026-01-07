ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έριξε... χυλόπιτα στην Κατοβίτσε η Ομόνοια για τον Παναγιώτου

Τα δεδομένα με το ενδιαφέρον των Πολωνών για τον Κύπριο αμυντικό.

Την πόρτα της Ομόνοιας κτύπησε η Κατοβίτσε για να προσθέσει στο δυναμικό της, τον Νικόλα Παναγιώτου.

Τα δημοσιεύματα στην Πολωνία έκαναν λόγο για πρόταση ύψους 400.000, την οποία ωστόσο απέρριψε η διοίκηση των πρασίνων. Να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του με την Ομόνοια ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Φέτος κάνει εκπληκτική χρονιά και αποτελεί βασικό γρανάζι και είναι δεδομένο πως το όνομά του θα παίζει όλο και περισσότερο στις μεταγραφικές ατζέντες.

Διαβαστε ακομη