Στο κύπελλο «πετάει» η Ένωση και με διπλό στην οκτάδα!

Στο κύπελλο «πετάει» η Ένωση και με διπλό στην οκτάδα!

Απόδραση από το Δασάκι και πρώτη νίκη υπό την καθοδήγηση Μαρκόφσκι.

Μπορεί στο πρωτάθλημα να μην έχει ακόμη νίκη σε 16 παιχνίδια, στο κύπελλο ωστόσο η Ένωση, βρίσκει τον τρόπο.

Η Παραλιμνίτικη ομάδα πανηγύρισε τη δεύτερη της φετινή νίκη και συνεχίζει στον θεσμό του κυπέλλου Coca - Cola, επικρατώντας με 2-1 στο Δασάκι του Εθνικού Άχνας. Aπό την άλλη, το συγκρότημα του Ρούι Φερέιρα, για ακόμη έναν αγώνων δέχεται την ήττα και ήταν η 9η σερί.

Ο Έλα στο 9ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού τους βυσσινί, με τον Αντερέγκεν να ισοφαρίζει στο 38΄ και με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες, οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Το β΄ μέρος είχε μπόλικη ένταση και καθυστερήσεις και αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι βυσσινί, με τον Μουσιελάνι να σκοράρει στο 84΄ και να στέλνει την Ένωση στα προημιτελικά και αφού στο 90+2΄ ο Εθνικός στάθηκε άτυχος με δοκάρι από τον Σιβέιρο.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Λομοτέι, Μασάντο (76΄ Γιούσης), Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου (46΄ Γκονζάλες), Αντερέγκεν, Κανέ (87΄ Αραούχο), Οφόρι, Αγγελόπουλος, Μπρένο (76΄ Σιβέιρο).

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Τζέιμς, Κουρέζ (66΄ Κοσμάς), Κατσιαρής, Σέσκο, Σ. Σολωμού, Κράινζ, Σάκιτς (32′ Σάλκοβιτς), Έλα, Χαραλάμπους (66΄ Δ. Σολωμού), Μουσελιάνι (86΄ Σιμονόφσκι).

ΣΚΟΡΕΡ: 38′ Αντερέγκεν / 9′ Έλα, 84΄ Μουσιελάνι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15′ Κονφέ, 18΄ Κανέ / 13′ Σάκιτς, 36′ Κουρέζ, 85΄ Τζέιμς, 90΄ Σ. Σολωμού

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90+7΄ Σιμόνοφσκι (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β’ Βοηθός: Στυλιανού Μάριος

4ος: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΚΥΠΕΛΛΟ

