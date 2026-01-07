Στο κύπελλο «πετάει» η Ένωση και με διπλό στην οκτάδα!

Μπορεί στο πρωτάθλημα να μην έχει ακόμη νίκη σε 16 παιχνίδια, στο κύπελλο ωστόσο η Ένωση, βρίσκει τον τρόπο.

Η Παραλιμνίτικη ομάδα πανηγύρισε τη δεύτερη της φετινή νίκη και συνεχίζει στον θεσμό του κυπέλλου Coca - Cola, επικρατώντας με 2-1 στο Δασάκι του Εθνικού Άχνας. Aπό την άλλη, το συγκρότημα του Ρούι Φερέιρα, για ακόμη έναν αγώνων δέχεται την ήττα και ήταν η 9η σερί.

Ο Έλα στο 9ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού τους βυσσινί, με τον Αντερέγκεν να ισοφαρίζει στο 38΄ και με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες, οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Το β΄ μέρος είχε μπόλικη ένταση και καθυστερήσεις και αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι βυσσινί, με τον Μουσιελάνι να σκοράρει στο 84΄ και να στέλνει την Ένωση στα προημιτελικά και αφού στο 90+2΄ ο Εθνικός στάθηκε άτυχος με δοκάρι από τον Σιβέιρο.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Λομοτέι, Μασάντο (76΄ Γιούσης), Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου (46΄ Γκονζάλες), Αντερέγκεν, Κανέ (87΄ Αραούχο), Οφόρι, Αγγελόπουλος, Μπρένο (76΄ Σιβέιρο).

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Τζέιμς, Κουρέζ (66΄ Κοσμάς), Κατσιαρής, Σέσκο, Σ. Σολωμού, Κράινζ, Σάκιτς (32′ Σάλκοβιτς), Έλα, Χαραλάμπους (66΄ Δ. Σολωμού), Μουσελιάνι (86΄ Σιμονόφσκι).

ΣΚΟΡΕΡ: 38′ Αντερέγκεν / 9′ Έλα, 84΄ Μουσιελάνι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15′ Κονφέ, 18΄ Κανέ / 13′ Σάκιτς, 36′ Κουρέζ, 85΄ Τζέιμς, 90΄ Σ. Σολωμού

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90+7΄ Σιμόνοφσκι (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β’ Βοηθός: Στυλιανού Μάριος

4ος: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης