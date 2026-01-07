Ο Φελλάς σφυρίζει το ντέρμπι στην Λεμεσό
H KOΠ ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα για το ΑΕΛ - Ομόνοια.
Ο Κωσταντίνος Φελλάς θα σφυρίξει το ντέρμπι της Παρασκεύης (9/1) που θα γίνει στο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoixima. Σε ένα ματς που θα υπάρχει ξένος βαρίστας. Αναλυτικά:
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
