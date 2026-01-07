ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φελλάς σφυρίζει το ντέρμπι στην Λεμεσό

H KOΠ ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα για το ΑΕΛ - Ομόνοια.

Ο Κωσταντίνος Φελλάς θα σφυρίξει το ντέρμπι της Παρασκεύης (9/1) που θα γίνει στο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoixima. Σε ένα ματς που θα υπάρχει ξένος βαρίστας. Αναλυτικά:

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

