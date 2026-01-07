Ξεκίνησε άμεσα να… γράφει ο Μαέ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ένα σημαντικό γρανάζι στη μηχανή της Ομόνοιας.

Ο τραυματισμός του Ράιαν Μαέ το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην στοίχισε πολύ, παρ' όλα αυτά με την επιστροφή του στη δράση, ο Βελγομαροκινός φορ έδειξε πόσο σημαντικός παίκτης είναι για την Ομόνοια.

Αφότου πήρε ένα 20λεπτο στο παιχνίδι με τη Ρακόφ, ο 28χρονος επιθετικός επέστρεψε σε αγώνες πρωταθλήματος και στο παιχνίδι με τον Εθνικό πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Σε αυτό το 75λεπτο στο οποίο αγωνίστηκε, μοίρασε μία ασίστ, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει απόλυτα το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και πως ήταν απλά θέμα χρόνου να συμμετέχει ξανά στα «πράσινα» γκολ, είτε σκοράροντας, είτε δημιουργώντας.

Στην εξόρμηση της Ομόνοιας στο «Στέλιος Κυριακίδης», ο Μαέ βρήκε δίχτυα δύο φορές στο πέρασμα με 4-0 κόντρα στον Ακρίτα. Αυτά τα δύο γκολ ήταν άλλη μία δήλωση από τον κεντρικό επιθετικό του τριφυλλιού, ο οποίος δείχνει πόσο ικανός είναι στο να βρει το εύκολο γκολ. Έφτασε τα εφτά και είναι τρία πίσω από τον Σεμέδο που πέτυχε δέκα γκολ.

Αυτή είναι ουσιαστικά η διαφορά του από τους υπόλοιπους που μπορούν να καλύψουν τη θέση του. Η απουσία του όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν αρκετή για να χρειαστεί περισσότερο από μισό παιχνίδι για να επιστρέψει στο σκοράρισμα. Περιττό να αναφέρουμε πως έχει προ πολλού ξεπεράσει την περσινή αλλά και την προπέρσινη επίδοση στο σκοράρισμα όταν βρήκε δίχτυα δύο και τέσσερις φορές αντίστοιχα.

Όσον αφορά την προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα της Παρασκευής με την ΑΕΛ, αυτή συνεχίζεται χωρίς προβλήματα αφού όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι.

 

Διαβαστε ακομη