Θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με Φρατέζι η Γιουβέντους

Η Γιουβέντους φαίνεται πως έχρι βάλει στο στόχαστρο τον 26χρονο μέσο της Ίντερ, Νταβίντε Φρατέζι.

Η Γιουβέντους έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την Ίντερ, με στόχο την απόκτηση του Νταβίντε Φρατέζι, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα.

Οι άνθρωποι της «Γηραιάς Κυρίας» θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι ο 26χρονος μέσος δεν έχει κομβικό ρόλο στο πλάνο του Κρίστιαν Κίβου και να τον φέρουν στο Τορίνο.

Το σενάριο που εξετάζεται αφορά αρχικά έναν εξάμηνο δανεισμό, ο οποίος θα συνοδεύεται από οψιόν αγοράς. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη ρήτρα θα μπορεί να μετατραπεί σε υποχρεωτική, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι αγωνιστικοί στόχοι.

Την ίδια στιγμή, η Γιουβέντους φέρεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο και σε ό,τι αφορά τις επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, κάτι που δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν είναι απλώς διερευνητικό.

Ο Φρατέζι έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 14 συμμετοχές στη φετινή σεζόν, χωρίς όμως να αποτελεί βασικό γρανάζι στην ενδεκάδα της Ίντερ, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για εξελίξεις.

athletiko.gr 

 

