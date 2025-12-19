Τα έσοδα της Ομόνοιας στο Conference League

Η ευρωπαϊκή παρουσία της Ομόνοιας τη φετινή σεζόν συνοδεύεται από σημαντικό οικονομικό όφελος, επιβεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή στη League Phase του Conference League αποτελεί όχι μόνο αγωνιστική, αλλά και χρηματοοικονομική επιτυχία. Οι πράσινοι έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής ποσό που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από το μπόνους συμμετοχής στη League Phase, το οποίο ανέρχεται στα 3,17 εκατ. ευρώ, ποσό εγγυημένο από την UEFA για κάθε ομάδα που προκρίνεται στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Ομόνοια έχει ενισχύσει τα ταμεία της μέσω των αγωνιστικών της αποτελεσμάτων, εισπράττοντας μπόνους τόσο από νίκες όσο και από ισοπαλίες, τα οποία συνολικά αγγίζουν το 1.066.000.

Επίσης, η Ομόνοια θα καρπωθεί ένα ποσό 200.000 ευρώ που δίνει η UEFA στις ομάδες που θα συμμετέχουν στα πλέι οφ, ενώ η 18η θέση θα της αποφέρει και ένα επιπλέον ποσό 504.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε αυτά τα ποσά προστίθενται και το value pillar (τηλεοπτικά δικαιώματα και βαθμολογία δεκαετίας).

Πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στην προημητελική φάση: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000