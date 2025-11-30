Μπεργκ: «Να παίξουμε το καλύτερο μας ποδόσφαιρο τη Δευτέρα - Προσπαθούμε να βρούμε τη λύση για Μαέ»

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας για τον αυριανό (1/12) αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου παραχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός αναφέρθηκε αρχικώς στη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου ενώ μιλώντας για τον επικείμενο αγώνα πρωταθλήματος ανέφερε πως η ομάδα του θέλει σε κάθε παιχνίδι τη νίκη ανεξαρτήτως του αν προηγήθηκε ήττα ή όχι και ότι θέλει να παίξει το καλύτερό της ποδόσφαιρο.

Σε σχέση με τον Μαέ ο Μπεργκ ανέφερε ότι προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Δείτε στο βίντεο όσα είπε: