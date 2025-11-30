Ούτε Μαέ, ούτε Στεπίνσκι - Η αποστολή της Ομόνοιας

Αυξήθηκαν περαιτέρω οι απουσίες της Ομόνοιας ενόψει του αγώνα της Δευτέρας (1/12, 19:00) με την Ομόνοια Αραδίππου.

Πέραν του Μαέ ο οποίος ήταν εξαιρετικά αμφίβολος και εντέλει δεν πρόλαβε την αναμέτρηση, καθώς και των τριών τιμωρημένων (Τάνκοβιτς, Μάριτς, Αγκουζούλ), το τριφύλλι πάει στην αναμέτρηση και χωρίς τον Μάριους Στεπίνσκι. Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι ο Πολωνός επιθετικός ταλαιπωρείται από οξεία αμυγδαλίτιδα και ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής.

Nα σημειωθεί πως ο Μαέ, ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης και θα παραμείνει εκτός από τους επόμενους αγώνες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος στον προσαγωγό. Εκτιμάται πως αυτό το διάστημα θα είναι 15-20 μέρες.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.