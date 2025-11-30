Η ΑΕΛ άγγιξε τη νίκη, ο Απόλλωνας δεν λύγισε και συμβιβασμός που χάλασε και τους δυο!

Χορταστικό παιχνίδι στο «Alphamega Stadium», με ΑΕΛ και Απόλλωνα να συμβιβάζονται στο 2-2, αποτέλεσμα που… χαλάει και τους δύο.

Οι τυπικά γηπεδούχοι γαλαζοκίτρινοι είδαν το προβάδισμα τους με δύο τέρματα, έπειτα από γκολ των Σινγκ (24΄ με πέναλτι) και Νατέλ (48΄), να χάνεται μέσα σε έξι λεπτά. Ο Βέισμπεκ στο 61΄ με απευθείας κόρνερ μείωσε και ο Καστέλ στο 67΄με προβολή ισοφάρισε για την ομάδα του Αυγουστή που στο δεύτερο ημίχρονο και μετά την ισοφάριση, είχε καλύτερα πατήματα.

Με αυτή την ισοπαλία, ο Απόλλωνας είδε τη διαφορά από την κορυφή να μεγαλώνει και με 20 βαθμούς είναι στην 6η θέση ενώ η ΑΕΛ βρίσκεται πίσω τρεις βαθμούς και στην 7η θέση με 17 βαθμούς.

Να σημειωθεί πως μετά το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ, οι φίλοι του Απόλλωνα άναψαν φωτοβολίδες και μερικές ρίχτηκαν και στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να υπάρξει εξάλεπτη διακοπή. Εκεί οι γαλαζοκίτρινοι αποσυντονίστηκαν σε αντίθεση με τους κυανόλευκους που αντέδρασαν και στο τέλος δεν έχασαν. Να σημειωθεί πως με αυτή την ισοπαλία, σταμάτησε το σερί των δύο ομάδων που είχαν δύο σερί νίκες.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+5΄ - Ο Καστέλ από τη μικρή περιοχή, έκανε την προβολή η οποία πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

90+2΄ - Από κοντά ο Φεριέρ έκανε την κεφαλιά αλλά ήταν κακή και χάθηκε πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ.

84΄ - Δυνατό σουτ από τον Βάισμπεκ, ο Οτσόα έπεσε στη δεξιά του πλευρά και μάζεψε την μπάλα.

67΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Με προβολή ο Καστέλ μετά από συρτή μπαλιά του Ροντρίγκες από δεξιά, ισοφαρίζει για τους κυανόλευκους.

61΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Βέισμπεκ με απευθείας εκτέλεση κόνερ, μειώνει για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή.

Μετά από εξάλεπτη διακοπή, το ματς επαναρχίζει στο «Alphamega Stadium».

Διακοπή στο παιχνίδι μετά από ρίψη φωτοβολίδων από την κερκίδα του Απόλλωνα.

48΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Νατέλ με προβολή μετά από σέντρα του Ιμανισίμουε από αριστερά, δίνει αέρα δύο τερμάτων στους γαλαζοκίτρινους.

Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο.

Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

41΄ - Στη συμβολή των δοκαριών του Οτσόα κτύπησε η μπάλα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βέισμπεκ.

33΄ - Ο Γκλάβσιτς με αριστερό βολέ βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα έφυγε άουτ.

30΄ - Σκοράρει ο Απόλλωνας με τον Ντουοντού αλλά σωστά ακυρώνεται ως οφσάιντ αφού ήταν εμφανώς μπροστά.

24΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σινγκ δεν αστοχεί από την άσπρη βούλα και βάζει σε θέση οδηγού τους γαλαζοκίτρινους.

21΄ - Ο βαρίστας Πάβελ Ραζκόφσκι κάλεσε τον ρεφ Φελλά να δει περίπτωση πέναλτι μετά από σουτ του Μιλοσάβλιεβιτς και κτύπημα της μπάλας στο χέρι του Λιούμπιτς. Καταλογίζεται πέναλτι.

15΄ - Με συρτό φάουλ, ο Νατέλ απειλεί την εστία του Απόλλωνα, με τον Κουν να είναι έτοιμος.

6΄ - Δυνατό σουτ από τον Γιούσεφ λίγο έξω από την περιοχή, πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του πορτιέρο της ΑΕΛ.

4΄ - Ο Κβίντα μετά από εκτέλεση φάουλ του Βέισμπεκ, έκανε την προβολή που μάζεψε ο Οτσόα.

Σέντρα στο ντέρμπι της Λεμεσού

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Κέλερ, Ιμανισίμουε, Ζόκε, Ζντραφκόφσκι, Γκλάβσιτς (88΄ Φορεστιέρι), Μιλοσάβλιεβιτς (88΄ Μακρής), Σινγκ, Νατέλ (66΄ Φεριέρ).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης (46΄ Γκασπάρ), Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Λιούμπιτς (46΄ Ντ. Σπόλιαριτς), Βέισμπεκ (88΄ Μαρσελίνο), Ροντρίγκες, Ντουοντού, Γιούσεφ (56΄ Βρίκκης), Καστέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: 24΄ πέν. Σινγκ, 48΄ Νατέλ / 61΄ Βέισμπεκ, 67΄ Καστέλ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42΄ Μιλοσάβλιεβιτς, 62΄ Οτσόα / 45+2΄ Λιούμπιτς. 70΄ Γκασπάρ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Pawel Raczkowski

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας