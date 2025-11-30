Προσωρινή διακοπή στο ντέρμπι: Ρίψη φωτοβολίδων από Απολλωνίστες μετά το 2-0 της ΑΕΛ

Όλα κυλούσαν ομαλά στο λεμεσιανό ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων στο στάδιο «Alphamega» μέχρι που οι γαλαζοκίτρινοι διαμόρφωσαν στο 48ο λεπτό το 2-0 χάρη σε γκολ του Νατέλ.

Ένα λεπτό αργότερα, οπαδοί του Απόλλωνα στο βόρειο πέταλο ξεκίνησαν να ρίχνουν φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

Αφότου οι φωτοβολίδες απομακρύνθηκαν, ο ρεφ Κωνσταντίνος Φελλάς περίμενε ακόμη τρία περίπου λεπτά για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και στο 56΄ ο αγώνας επανήρχισε.







