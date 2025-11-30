ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίθανη Βιγιαρεάλ, πλησίασε την κορυφή με buzzer beater σε επικό ματς με τη Σοσιεδάδ!

Αποφασισμένη να τρελάνει κόσμο είναι φέτος η Βιγιαρεάλ, πήρε απίθανη νίκη με buzzer beater κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ! Το «κίτρινο υποβρύχιο» επικράτησε εκτός έδρας 3-2 των Βάσκων για τη 14η αγωνιστική της La Liga, σε ένα παιχνίδι που απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως, είδε τους γηπεδούχους να επιστρέφουν αλλά στο τέλος με ήρωα τον Μολέιρο πανηγύρισε ένα σπουδαίο «τρίποντο».

Η ομάδα του Μαρθελίνιο πραγματοποιεί μια τρομερή πορεία έως τώρα και με αυτή τη νίκη ανέβηκε στη 2η θέση με 32 βαθμούς, ούσα στο -2 από την Μπαρτσελόνα, που βρίσκεται στην κορυφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην 3η θέση (32β.) και αγωνίζεται στις 22:00 με τη Τζιρόνα, έχοντας την ευκαιρία -αν πάρει τη νίκη- να πατήσει στην πρώτη θέση. Οι ηττημένοι παρέμειναν στη 10η θέση με 16 βαθμούς.

Η Βιγιαρεάλ προηγήθηκε στο 31' με τον Πέρεθ και στο 57' σημείωσε το 2-0 με τον Μολέιρο, ωστόσο, είδε τους γηπεδούχους να αντιδρούν και να ισοφαρίζουν με τον Σολέρ (60') και τον Μπαρενετσέα (87'). Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα ολοκληρωνόταν ισόπαλο, με δυνατό σουτ του Μολέιρο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, το «κίτρινο υποβρύχιο» πανηγύρισε μια απίθανη νίκη!

