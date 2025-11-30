ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φερστάπεν πήρε «χειρουργικά» τη νίκη στο Κατάρ και το πρωτάθλημα παραμένει ανοικτό!

Ο Μαξ Φερστάπεν πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας και απέχει μόνο 12 βαθμούς από την κορυφή – Στο βάθρο της Λουσέιλ οι Πιάστρι και Σάινθ.

Το Grand Prix του Κατάρ, κάτω από τους προβολείς της πίστας στη Λουσέιλ, ήταν ο προτελευταίος αγώνας για το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και θα μπορούσε να αποδειχτεί κομβικός, καθώς έφερε άλλη μία ανατροπή στη μάχη του τίτλου. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull πήρε την 7η φετινή του νίκη και ανέβηκε μία θέση στη βαθμολογία, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή, και παραμένει για τα καλά μέσα στο παιχνίδι. Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren τερμάτισε στη 2η θέση και ο Κάρλος Σάινθ ανέβηκε στο βάθρο με την 3η θέση.

Το αποτέλεσμα του αγώνα στο Κατάρ κρίθηκε από δύο βασικούς παράγοντες: πρώτον την εντολή από τη Διεύθυνση Αγώνα ότι κανένα σετ ελαστικών δεν μπορεί να κάνει πάνω από 25 γύρους σε αυτήν την πίστα και από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας που έκανε την εμφάνισή του στον 7ο γύρο του αγώνα.

Σε εκείνο το σημείο έπρεπε να ληφθεί μια στρατηγική απόφαση από όλους, για το αν θα έμπαιναν στα pit για αλλαγή ελαστικών ή όχι. Η McLaren αποφάσισε να αφήσει τους οδηγούς της στην πίστα αλλά όλοι οι υπόλοιποι «βούτηξαν» στα pit και έκαναν την πρώτη τους αλλαγή. Ήταν το οριακό σημείο, γιατί με τον αγώνα να έχει 57 γύρους, θα έπρεπε να κάνουν ακριβώς 25 γύρους σε κάθε stint.

Η απόφαση που έκρινε τον αγώνα

Ο Μαξ Φερστάπεν εκτέλεσε τη στρατηγική με απόλυτη ακρίβεια και έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία με την εικόνα της Red Bull στις προηγούμενες περιόδους έμοιαζε σχεδόν αδύνατη. Η McLaren είχε το ταχύτερο μονοθέσιο στη Λουσέιλ αλλά ίσως όχι τα ταχύτερα αντανακλαστικά, καθώς η απόφαση του 7ου γύρου της στέρησε τη δυνατότητα να κάνει «άνετα» το 1-2.

Ο Πιάστρι ήταν επίσης ο ταχύτερος οδηγός στο Κατάρ, αλλά το καλύτερο που κατάφερε ήταν η 2η θέση πίσω από τον Φερστάπεν. Ο Νόρις όμως δεν φάνηκε να έχει την ίδια ταχύτητα και σιγουριά με τον ομόσταβλό του, καθώς όχι μόνο δεν μπόρεσε να τον απειλήσει σε κανένα σημείο του αγώνα, αλλά τερμάτισε δύο θέσεις πίσω του, στην 4η.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams έκανε εξαιρετικό αγώνα και ανέβηκε για άλλη μία φορά στο βάθρο, εξασφαλίζοντας την 3η θέση, παρά το μικρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με το μονοθέσιό του στο τέλος. Ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes επιβεβαίωσε την καλή του φόρμα και πήρε την 5η θέση, χάνοντας μία θέση από τον Νόρις στον τελευταίο γύρο. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Αλόνσο, Λεκλέρ, Λόσον και Τσουνόντα.

Όλα ανοιχτά

Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί τον Νόρις στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αλλά πλέον ο Φερστάπεν βρίσκεται μόνο 12 βαθμούς πίσω του στη δεύτερη θέση, ενώ ο Πιάστρι ακολουθεί από κοντά, άλλους 4 βαθμούς πιο πίσω. Έτσι, όλα θα κριθούν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που είναι το GP Αμπου Ντάμπι, το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο 5-7 Δεκεμβρίου.

