ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ελ Κααμπί απέτρεψε την «γκέλα» για τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ελ Κααμπί απέτρεψε την «γκέλα» για τον Ολυμπιακό

Απόδραση με άγχος για τους ερυθρόλευκους από το Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός δυσκόλεψε αρκετά τον Ολυμπιακό, που βρήκε εν τέλει τη λύση με τον κορυφαίο σκόρερ του πρωταθλήματος, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, «δραπετεύοντας» από το Αγρίνιο με μια πολύ σημαντική νίκη (1-0) στην προσπάθεια διατήρησης του τίτλου του. Η πειραϊκή ομάδα θα παραμείνει μόνη πρώτη ό,τι κι αν συμβεί στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής, καθώς έφτασε στους 31 βαθμούς κι απέχει πια πέντε από τον δεύτερο ΠΑΟΚ κι έξι από την ΑΕΚ, με παιχνίδι περισσότερο. Ο Παναιτωλικός παρέμεινε 9ος με 12 βαθμούς.

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε μια ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν αμέσως την κατοχή. Με καλή κυκλοφορία της μπάλας οι φιλοξενούμενοι έφταναν άνετα πέριξ της περιοχής αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν τελική προσπάθεια απέναντι στον καλά οργανωμένο Παναιτωλικό.

Οι γηπεδούχοι έπαιζαν «σφιχτά» με πρώτιστο στόχο την προσήλωση στην ανασταλτική λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, η πρώτη σχετικά αξιόλογη φάση του παιχνιδιού καταγράφηκε μόλις στο 31ο λεπτό, με τον Νασιμέντο να σουτάρει εκτός περιοχής πάνω από το δοκάρι του Τσάβες.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν τον Ρέτσο λίγο πριν το τέλος του με πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο Ολυμπιακός σπατάλησε τα πρώτα 45 λεπτά με ανούσια κατοχή, δίχως ταχύτητα στην ανάπτυξη και χωρίς ένταση, εγκλωβισμένος στην αντίπαλη αμυντική τακτική.

Ο Ελ Κααμπί λίγες φορές πήρε την μπάλα στην περιοχή κι εκείνες ανορθόδοξα, ενώ η συνύπαρξη του Μαροκινού με τον Γιάρεμτσουκ δεν απέδιδε το αναμενόμενο. Εν τέλει, η μεγάλη ευκαιρία ανήκε στον Παναιτωλικό. Στο 49ο λεπτό, από μπαλιά του Σμυρλή και «τσαφ» της άμυνας του Ολυμπιακού η μπάλα κατέληξε αναπάντεχα στον αφύλαχτο Άλεξιτς που σούταρε πάνω στον Τζολάκη, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Βλέποντας την εικόνα να μην αλλάζει, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα βάζοντας Ροντινέι, Μουζακίτη και Γιαζιτζί για να κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του. Τελικά, η λύση για τον πρωταθλητή Ελλάδας ήρθε από τον... αέρα κι ένα καλοχτυπημένο κόρνερ του Τούρκου άσου, που επέτρεψε στον Ελ Κααμπί να γράψει το 0-1 στο 70΄.

Ένα δυνατό μακρινό σουτ του Μπρούνο στο 85΄ έφυγε λίγο άουτ, για να χάσει μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 89΄ ο Γιαζιτζί, τον οποίο νίκησε διαδοχικά ο Τσάβες, με τον Παναιτωλικό να απαντά στο 90΄+2 με το πλασέ του Τσούρα που έφυγε κοντά από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη και τον Ελ Κααμπί να αστοχεί προσπαθώντας να «κρεμάσει» από μακριά τον Τσάβες στο 90΄+4.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (83΄ Αγαπάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61΄ Λουίς Μιγκέλ), Μάτσαν, Εστεμπάν (83΄ Νικολάου), Σμυρλής (75΄ Τσούρα), Αγκίρε (46΄ Άλεξιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (59΄ Ροντινέι), Ρέτσος (45΄+1 Καλογερόπουλος), Μάνσα, Μπρούνο, Έσε, Νασιμέντο (61΄ Μουζακίτης), Μάρτινς, Στρεφέτσα (60΄ Γιαζιτζί), Γιάρεμτσουκ (80΄ Γκαρθία), Ελ Κααμπί.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φανούριος: Η καλή δουλειά της Αστυνομίας, η αντίδραση και αυτά μπορεί να γίνουν «και σε χώρες όπως η Ολλανδία».

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες: Αποχωρεί ο Ευθύμιος Αγαθοκλέους από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οτσόα και η... ξεχασμένη προειδοποίηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

AEK: Έφτασε τους 9 κερδισμένους βαθμούς από το 90’ και μετά

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Από το... χάος στον σεβασμό και την αθλητοπρέπεια (ΦΩΤΟ)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ευκαιρία στοιχίζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βίαιες σκηνές πριν το ντέρμπι στη Λεμεσό: Συλλήψεις και επεισόδια - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το... μπλακ άουτ και η απόδειξη για τον στόχο που έθεσε

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ροντρίγκο έκανε αρνητικό ρεκόρ αφλογιστίας για επιθετικό στην ιστορία της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC δεν... φοβάται το δράμα, το μετατρέπει σε νίκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Χημικά και συλλήψεις στη Λεμεσό: Φωτοβολίδες, κροτίδες και ένταση

Category image

Ματσάρα στη Λεωφόρο και σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη