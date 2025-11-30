ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής της Krasava ENY Κώστας Ρωσταντής μετά το δραματικό παιχνίδι με την Πάφο και την ήττα που δέχθηκε η ομάδα του στο 90+5΄.

Αναλυτικά...

«Ατομικό λάθος που μας στοίχισε για το 1-0, μετά ένα πέναλτι που πρέπει να το ξαναδώ... πήγαμε 2-0 στο ημίχρονο. Αλλά μετά βγήκαν έξω ψυχωμένοι. Επιστρέψαμε. Αλλά λίγο ατυχία, λίγο απειρία, χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε έναν πολύτιμο πόντο. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω ούτε στους παίκτες ούτε σε κανέναν τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής με το Παραλίμνι, ένας τελικός, έξι βαθμοί. Είναι πολλοί οι αγώνες, χάνουμε συχνά πόντους στα τελευταία λεπτά».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρτίνς: «Κάποια συμβάντα επηρέασαν το παιχνίδι...»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του λεμεσιανού ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Είναι κρίμα... Σίγουρα μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Σπανίως τελειώνουμε ματς με 3-4 γκολ, ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω»

Ελλάδα

|

Category image

Ασταμάτητος... σερβιτόρος ο Καρέτσας, υπέγραψε τη νίκη της Γκενκ με δύο ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΛ άγγιξε τη νίκη, ο Απόλλωνας δεν λύγισε και συμβιβασμός που χάλασε και τους δυο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ... πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα της Βίκινγκ!

Ελλάδα

|

Category image

Η Τσέλσι των δέκα παικτών «φρέναρε» την Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισοφάρισε με δύο γκολ σε ένα εξάλεπτο ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αγαπημένος» του Νατέλ ο Απόλλωνας

ΑΕΛ

|

Category image

Προσωρινή διακοπή στο ντέρμπι: Ρίψη φωτοβολίδων από Απολλωνίστες μετά το 2-0 της ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ούτε Μαέ, ούτε Στεπίνσκι - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φερστάπεν πήρε «χειρουργικά» τη νίκη στο Κατάρ και το πρωτάθλημα παραμένει ανοικτό!

AUTO MOTO

|

Category image

Απίθανη Βιγιαρεάλ, πλησίασε την κορυφή με buzzer beater σε επικό ματς με τη Σοσιεδάδ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Να παίξουμε το καλύτερο μας ποδόσφαιρο τη Δευτέρα - Προσπαθούμε να βρούμε τη λύση για Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη