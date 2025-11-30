«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής της Krasava ENY Κώστας Ρωσταντής μετά το δραματικό παιχνίδι με την Πάφο και την ήττα που δέχθηκε η ομάδα του στο 90+5΄.

Αναλυτικά...

«Ατομικό λάθος που μας στοίχισε για το 1-0, μετά ένα πέναλτι που πρέπει να το ξαναδώ... πήγαμε 2-0 στο ημίχρονο. Αλλά μετά βγήκαν έξω ψυχωμένοι. Επιστρέψαμε. Αλλά λίγο ατυχία, λίγο απειρία, χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε έναν πολύτιμο πόντο. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω ούτε στους παίκτες ούτε σε κανέναν τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής με το Παραλίμνι, ένας τελικός, έξι βαθμοί. Είναι πολλοί οι αγώνες, χάνουμε συχνά πόντους στα τελευταία λεπτά».