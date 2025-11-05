Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση και δύσκολα προκρίνεται...

Με ήττα για την Ανόρθωση τελείωσε στο «Σπύρος Κυπριανού», η προσπάθεια για την 4η αγωνιστική στη φάση των ομίλων για τη διοργάνωση του FIBA Europe Cup, απέναντι στην Bakken Bears. Η ομάδα της Αμμοχώστου, που αγωνίστηκε χωρίς τον Kuany, έχασε με 100-61.

Στο ημίχρονο, η φιλοξενούμενη ομάδα είχε προηγηθεί με 50-33 και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι ελπίδες πρόκρισης για την Ανόρθωση στη 2η φάση των ομίλων, ουσιαστικά έχουν εκμηδενισθεί…

Σε γρήγορο ρυθμό και με εναλλασσόμενο προβάδισμα εξελίχθηκε η 1η περίοδος, κατά την οποία η Ανόρθωση παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ειδικά στο εκτελεστικό κομμάτι. Σε αυτόν τον τομέα, εξαίρετη ήταν η παρουσία του Hawkins, που έδωσε αρκετές λύσεις στην επίθεση για την Κυπριακή ομάδα, η οποία ωστόσο, δεν κατάφερε να αποκτήσει κάποιο σαφές προβάδισμα, καθώς η Bakken Bears, εύρισκε ανάλογες λύσεις στην επίθεση και ενώ με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, οι Δανοί προηγήθηκαν με 27-26.

Όμοια ήταν η εικόνα στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, δηλαδή να παραμένει γρήγορος ο ρυθμός και με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς κάτοχο. Όμως ένα ξέσπασμα της Bakken Bears από το 15` και μετά, της απέφερε ένα προβάδισμα με +10 (40-30), χάριν στην περιφερειακή ευστοχία της Δανέζικης ομάδας. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, η Bakken Bears άνοιξε τη διαφορά στο +17 για να προηγηθεί στο ημίχρονο με 50-33.

Κατά την 3η περίοδο η ομάδα της Δανίας, ήταν κυριαρχική σχεδόν στο απόλυτο, καθώς εύρισκε λύσεις και στις δυο πλευρές του γηπέδου με αποτέλεσμα να ανεβάζει συνέχεια την υπέρ της διαφορά.

Την ίδια στιγμή η Ανόρθωση, έδειχνε να παρουσιάζει προβλήματα ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι και όλα αυτά, είχαν σαν συνέπεια να ανέβει στο +32, για την Bakken Bears η διαφορά, όταν έκλεισε η 3η περίοδος, με το αποτέλεσμα να φθάνει στο 79-47.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ουσιαστικά όλα είχαν κριθεί στην αναμέτρηση, τη στιγμή όμως που η Ανόρθωση προσπάθησε να μειώσει όσο γινόταν τη σε βάρος της διαφορά.

Εν τέλει, η Bakken Bears συντήρησε ένα προβάδισμα άνω των 30 πόντων, για να φθάσει τελικά στη νίκη με 100-61.

Δεκάλεπτα: 26-27, 33-50, 47-79, 61-100.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 22 (2), Ελευθερίου, Αγαθόκλη 3 (1), Johanson 8 (2), Τομπάζος 2, Ιωαννίδης 1, Μαραγκός, Garcia 6 (2), Χειμώνας 5 (1), Christensen 14.

Bakken Bears (Skyler Bowlin): Ogundiran 18 (3), Chenery 27 (5), Mollgaard 10, Sherry 6, Ates 3 (1), Schwartz 2, Vinther 5, Dubose 1, Pedersen 2, Deen 16 (4), Rombley 10.