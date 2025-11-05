Μετά την Ανόρθωση, δις τον ΑΠΟΕΛ και η Πάφος FC κέρδισε Ισπανούς - Πρώτη στο Champions League

Iστορική βραδιά για την Πάφο FC, αφού με το τέρμα του Λουκάσεν κέρδισε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ , παίρνοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην κύρια φάση του Champions League.

Είναι επίσης η πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε μία ομάδα από ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, το ισπανικό, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο παρελθόν είχαν κερδίσει ισπανικές ομάδες άλλες δύο ομάδες από την Κύπρο, αλλά σε άλλες διοργανώσεις.

Πρώτη ήταν η Ανόρθωση τον Σεπτέμβριο του 1994 όταν στην α’ φάση του Kυπέλλου ΟΥΕΦΑ είχε κερδίσει με 2-0 τη Μπιλμπάο.

Κόντρα στην ίδια ομάδα είχε πάρει νίκη και ο ΑΠΟΕΛ τον Φεβρουάριο του 2017, στη φάση των «32» του Γιουρόπα Λιγκ, όταν είχε κερδίσει με 2-0 στο ΓΣΠ και πέρασε στην επόμενη φάση.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» είχαν επικρατήσει επίσης και της Σεβίλλης τη σεζόν 2019-20 με 1-0, στη φάση των ομίλων του Europa League.