Τρίτωσε το... κακό για τον Κεραυνό με βαριά ήττα

Tην τρίτη του ήττα σε τέσσερις αγώνες δέχθηκε ο Κεραυνός, χάνοντας στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» με 109-59 από την Πριέβιντζα, σε αγώνα για την 4η αγωνιστική του δ’ ομίλου του FIBA Europe Cup.

H Πριέβιντζα μπήκε με σερί επτά πόντων στον αγώνα, με τον Κεραυνό να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο 2' με τον Huntley-Hatfield (2-7). Oι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανεβάσουν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων (9-20) στο 6' έπειτα από το λέι απ του Reynolds, με τη διαφορά να αυξάνεται κατά τρεις πόντους (14-28) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, έπειτα και από καλάθι του Thomas λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συμπλήρωση του 9΄.

To σερί για τους Σλοβάκους συνεχίστηκε και στο πρώτο δίλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Tolbert στο 12' να ανοίγει την ψαλίδα του σκορ στους είκοσι πόντους (14-34). Η διαφορά παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε με τρίποντο για τον Κεραυνό από τον Edge (31-49).

Oι φιλοξενούμενοι έλεγξαν και κατάφεραν να αυξήσουν κατά οκτώ πόντους τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (47-73), ενώ αυξήθηκε ακόμη περισσότερο μέχρι το τέλος του αγώνα (59-109).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-28, 31-49, 47-73, 59-109

Κεραυνός (Ιωάννης Δαμαλής): Ηuntely-Hatfield 6, Edge 7 (2), Tretiakov 5, Μιχαήλ 3, Κουμής, Davis 6 (2), Φ. Tίγκας 13 (2), Σ. Τίγκας 5 (1), Παυλίδης 4, Crockett 2, Williams 8

Πριέβιντζα (Gareth Murray): Tolber 15 (1), Thomas 9 (1), Kokavec, Hrico 2, Reynolds 33 (9), Toussaint 10, Hilvak 9 (3), Smith 10, Maring 11 (1), Alihodzic