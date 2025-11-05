Συναρπαστική μάχη με ήττα στο φινάλε για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Σταμάτησε το σερί των δύο συνεχόμενων νικών για την Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία μετά από έναν συναρπαστικό παιχνίδι ηττήθηκε με 89-86 από την Οραντέα στο «Κίτιον» για την 4η αγωνιστική του γ’ ομίλου του FIBA Europe Cup.

Ο Νοttage πέτυχε το πρώτο καλάθι στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα για λογαριασμό της Πετρολίνα ΑΕΚ, με την Οραντέα στο 5' να παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με τρίποντο του Nicolescu (10-11). Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου το λέι απ του Hollingsworth έφερε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (17-21), με τους φιλοξενούμενους με ολοκληρώνουν την περίοδο με δυο βολές του Τorok και τρίποντο του Sy (17-26).

H ρουμανική ομάδα με δυο καλάθια του Berceanu στο πρώτο ενάμιση λεπτό της δεύτερης περιόδου απέκτησε προβάδισμα με διψήφιο αριθμό (17-30). Οι κιτρινοπράσινοι αντέδρασαν και τρεισίμιση λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου με το δίποντο του Hunt μείωσαν στον πόντο (31-32). Η αντεπίθεση είχε και συνέχεια και δυο λεπτά αργότερα ο Mckinnis έφερε τον αγώνα στα ίσα (35-35), ενώ μισό λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ο Hollingsworth έβαλε μπροστά την Πετρολίνα ΑΕΚ (39-37).

Η Πετρολίνα ΑΕΚ διατηρούσε το προβάδισμά της μέχρι το 24' όταν με δίποντο ο Nottage έκανε το 51-49, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα με τρίποντο του Richard (51-52) μπαίνοντας μπροστά στο σκορ. Ο ίδιος καλαθοσφαιριστής σκόραρε και τους τελευταίους πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, δίνοντας με τρίποντο διαφορά επτά πόντων (59-66) στην ομάδα του.

O αγώνας είχε απίστευτη τροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Πετρολίνα ΑΕΚ στα μισά της περιόδου να είναι πίσω με οκτώ πόντους (71-79) και έξι (78-84) μισό λεπτό πριν από το τέλος. Το τρίποντο του Diggs έριξε τη διαφορά στους τρεις (81-84), οι φιλοξενούμενοι την πήραν στους πέντε (81-86) με δυο βολές του Bropleh.

Στο φινάλε ένα τρίποντο του Hollingsworth και άλλες δυο βολές από τον ίδιο έφεραν την ισοφάριση (86-86), με τους φιλοξενούμενους με τρίποντο στο φινάλε από τον Richard (86-89) να παίρνουν το ροζ φύλλο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 39-37, 59-66, 86-89

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 34 (4), Cooper 9, Γιανναράς, Βάρσος 2, Nottage 6, Μckinnis 18, Hunt 4, Παντελή, Diggs 13 (3)

Oραντέα (Cristian Achim)

Richard 26 (7), Bropleh 20 (3), Pridgett 4, Sy 6 (1), Young 10, Torok 5 (1), Lottie 5 (1), Nicolescu 9 (3), Berceanu 4