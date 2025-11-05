ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Πάφος FC - Bιγιαρεάλ 0-0

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Πάφος FC - Bιγιαρεάλ 0-0

Άλλη μία μεγάλη ευρωπαϊκή νύχτα για την παφιακή ομάδα

Άλλο ένα ψηλό εμπόδιο για την Πάφο FC στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη τη Βιγιαρεάλ στις 19:45 στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Η παφιακή ομάδα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει δυο βαθμούς από τις ισοπαλίες με Ολυμπιακό Πειραιώς και Καϊράτ, ενώ είχε ηττηθεί από τη Μπάγερν. Aπό την άλλη η Βιγιαρεάλ έχει έναν βαθμό από την ισοπαλία με τη Γιουβέντους, ενώ έχασε από τις Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

44'- Φάση μετά από αρκετή ώρα στον αγώνα, με την κεφαλιά του Πέρεθ να πηγαίνει στα χέρια του Μιχαήλ

9'- Mεγάλη απόκρουση από τον Μιχαήλ στο τετ α τετ με τον Γκουεγιέ

7' - Ο Μικαουτάτζε βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Μιχαήλ, όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση.

4' - Απευθείας εκτέλεση από τον Πέπε, ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μιχαήλ η μπάλα

2' - Ωραία ατομική ενέργεια από τον Κίνα που έκανε το σουτ από πλάγια θέση, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

1' - Πρώτο σφύριγμα στον αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Λουίζ, Σέμα , Γκολντάρ, Σούνιτς, Πέπε, Κίνα, Όρσιτς, Ντράγκομιρ.

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Τζούνιορ, Μουρίνιο, Φόιθ, Βέιγκα, Καρντόνα, Πέπε, Παρέχο, Γκουεγιέ, Μολίερο, Μικαουτάτζε, Πέρεθ.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι 

Α’ Βοηθός: Έντουαρντ Μπάιτινγκερ

Β’ Βοηθός: Λάσε Κόσλοφσκι 

4ος: Τομπίας Ράιχελ 

VAR: Ζέρεν Στορκς

AVAR: Γιοχάν Πφάιφερ 

  • Το διαιτητικό τιμ είναι από τη Γερμανία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

