LIVE: Πάφος FC - Bιγιαρεάλ 0-0
Άλλη μία μεγάλη ευρωπαϊκή νύχτα για την παφιακή ομάδα
Άλλο ένα ψηλό εμπόδιο για την Πάφο FC στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη τη Βιγιαρεάλ στις 19:45 στο στάδιο «Αλφαμέγα».
Η παφιακή ομάδα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει δυο βαθμούς από τις ισοπαλίες με Ολυμπιακό Πειραιώς και Καϊράτ, ενώ είχε ηττηθεί από τη Μπάγερν. Aπό την άλλη η Βιγιαρεάλ έχει έναν βαθμό από την ισοπαλία με τη Γιουβέντους, ενώ έχασε από τις Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
44'- Φάση μετά από αρκετή ώρα στον αγώνα, με την κεφαλιά του Πέρεθ να πηγαίνει στα χέρια του Μιχαήλ
9'- Mεγάλη απόκρουση από τον Μιχαήλ στο τετ α τετ με τον Γκουεγιέ
7' - Ο Μικαουτάτζε βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Μιχαήλ, όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση.
4' - Απευθείας εκτέλεση από τον Πέπε, ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μιχαήλ η μπάλα
2' - Ωραία ατομική ενέργεια από τον Κίνα που έκανε το σουτ από πλάγια θέση, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
1' - Πρώτο σφύριγμα στον αγώνα
ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Λουίζ, Σέμα , Γκολντάρ, Σούνιτς, Πέπε, Κίνα, Όρσιτς, Ντράγκομιρ.
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Τζούνιορ, Μουρίνιο, Φόιθ, Βέιγκα, Καρντόνα, Πέπε, Παρέχο, Γκουεγιέ, Μολίερο, Μικαουτάτζε, Πέρεθ.
Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι
Α’ Βοηθός: Έντουαρντ Μπάιτινγκερ
Β’ Βοηθός: Λάσε Κόσλοφσκι
4ος: Τομπίας Ράιχελ
VAR: Ζέρεν Στορκς
AVAR: Γιοχάν Πφάιφερ
- Το διαιτητικό τιμ είναι από τη Γερμανία.