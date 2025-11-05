ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τουλάχιστον έξι εβδομάδες εκτός ο Χακίμι

Τουλάχιστον έξι εβδομάδες εκτός ο Χακίμι

Προβλήματα και για τους Ντεμπελέ και Νούνο Μέντες

Η Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε την πρώτη ήττα της στο φετινό Champions League, χάνοντας με 2-1 από την Μπάγερν στο «Παρκ ντε Πρενς», αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο αρνητικό της χθεσινής βραδιάς για τους πρωταθλητές Ευρώπης, καθώς ο Λουίς Ενρίκε είδε τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές του να αποχωρούν τραυματίες και θα τους στερηθεί το επόμενο διάστημα. Εξ αρχής η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν η κατάσταση του Ασράφ Χακίμι, ο οποίος αποχώρησε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου σφαδάζοντας από τους πόνους, μετά από ένα πολύ σκληρό τάκλιν του Λουίς Ντίας (που αποβλήθηκε). Ο Μαροκινός διεθνής στάθηκε σχετικά τυχερός, αφού γλίτωσε κάποιον δομικό τραυματισμό στον αστράγαλο, όμως έχει υποστεί σοβαρή διάταση συνδέσμων, που θα τον κρατήσει αρκετές εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων και θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στο Κόπα Αφρικα, που αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου. Αν και η σχετική ανακοίνωση της Παρί δεν εκτιμά τον προσδοκώμενο χρόνο αποθεραπείας του, η "Equipe" σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι ο Χακίμι θα μείνει τουλάχιστον έξι εβδομάδες εκτός γηπέδων.

Ακόμη νωρίτερα, στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, είχε αποχωρήσει από τον αγώνα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό γαστροκνήμιο και θα χρειαστεί να μείνει κάποιες εβδομάδες εκτός. Πρόβλημα υπάρχει, όμως, και με τον Νούνο Μέντες, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και οι εξετάσεις έδειξαν διάταση, «στέλνοντας» και τον Πορτογάλο στα... πιτς για μερικές εβδομάδες. Για τους δύο αυτούς παίκτες, όπως και για τον Ντεζιρέ Ντουέ που βρίσκεται εκτός λόγω θλάσης στο μηρό, θα γίνει νεότερη εκτίμηση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

