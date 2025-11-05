Καθορίζουν τους στόχους...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ντέρμπι και τα υπόλοιπα που ακολουθούν για τον ΑΠΟΕΛ

Οι χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ πιστεύουν ότι η ομάδα που έφτιαξε ο Πάμπλο Γκαρσία είναι σε θέση να φθάσει φέτος πολύ ψηλά και να διεκδικήσει, όχι μόνο έξοδο στην Ευρώπη αλλά ακόμα και αυτόν τον τίτλο! Οι επόμενοι τέσσερις αγώνες μέχρι τη λήξη του α’ γύρου βασικά είναι αυτοί που θα δείξουν μέχρι πού μπορεί να φθάσει. Οι γαλαζοκίτρινοι θα παίξουν κατά σειρά με Ομόνοια, ΑΕΛ (εντός), Ανόρθωση (εκτός) και Άρη (εντός).

Επιστρέφουν οι τρεις

Στο νικηφόρο 4-1 επί του Εθνικού, ο Γκαρσία παράταξε την ομάδα του με τρεις αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μαρκίνιος, Κούτσακος και Μέουρερ πήραν τις θέσεις των Κόρμπου, Τομάς και Μάγιερ. Οι τρεις τελευταίοι αναμένεται να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην Ομόνοια, με τον πάγκο να παραμένει δυνατός κι έτοιμος να βοηθήσει αν χρειαστεί, κάτι που έγινε πολλές φορές στους μέχρι τώρα αγώνες. Ο Ουρουγουανός προπονητής από σήμερα αναμένεται ότι θα ξεκινήσει να μιλά στους παίκτες του για τον αντίπαλο και να εφαρμόζει τα πλάνα αντιμετώπισης του αντιπάλου με ασκήσεις τακτικής στον Αρχάγγελο. 

Διαβαστε ακομη