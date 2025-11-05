ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ έσπασε ρεκόρ 122 ετών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Άρσεναλ έσπασε ρεκόρ 122 ετών

Με τη νίκη με 3-0 επί της Σλάβια Πράγας την Τρίτη στο Champions League, η Άρσεναλ κατέγραψε την τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία κρατώντας απαραβίαστη την εστία της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι «Κανονιέρηδες» δεν έχουν δεχτεί γκολ στους τελευταίους οκτώ αγώνες τους σε όλες τις διοργανώσεις, επίτευγμα που πέτυχαν για πρώτη φορά μετά από το 1903.

Έχοντας δεχτεί μόνο τρία τέρματα αυτή τη σεζόν, όλα στην Premier League, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη.

Αυτή η σταθερότητα οφείλεται εν πολλοίς στην επιστροφή των Γκάμπριελ και Τίμπερ, οι οποίοι έχασαν μεγάλο μέρος της περασμένης σεζόν, κάτι που επέτρεψε στους Λονδρέζους να επιστρέψουν σε μια εντυπωσιακή αμυντική ισορροπία.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παίζουν στον Απόλλωνα… στην κερκίδα για το Πάφο FC-Βιγιαρεάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καθορίζουν τους στόχους...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τουλάχιστον έξι εβδομάδες εκτός ο Χακίμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Άρσεναλ έσπασε ρεκόρ 122 ετών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Bιγιαρεάλ 0-0

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να ξαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ήταν»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόκριση χωρίς πολύ... ιδρώτα για Ολυμπιακό και Ομόνοια Αραδίππου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οι 11 της Πάφου κόντρα στη Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Ουπαμεκανό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος αν το ζητήσει ο προπονητής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι 4+10 ομάδες που έκλεισαν θέση στους «16» - Το πανόραμα του κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ευρωπαϊκός αποκλεισμός για την Κ19 της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

«Είναι μια ιστορική ομάδα, πρέπει να κάνουμε πολλά καλά πράγματα»

ΑΕΚ

|

Category image

Υποψήφιος για... πάγκο ο Εβάντρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αστάθεια τον «πληγώνει» ξανά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη