Ήταν αλλιώς τα δεδομένα

Μετά τη Μάιντς είχε να παίξει με Άρη, μετά την Ντρίτα φιλοξενούσε την Πάφο, ενώ μετά τη Λωζάνη είχε μπροστά της τη μάχη με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Χένινγκ Μπεργκ ήταν λοιπόν αναγκασμένος να ρίξει το βάρος στα ματς για το κυπριακό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η συγκομιδή στη League phase του Conference League να είναι μόνο δύο βαθμοί. Αν και το αγωνιστικό πρόσωπο δεν ήταν κακό και ίσως να άξιζε μεγαλύτερης συγκομιδής.

Επειδή όμως αύριο κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου στο ΓΣΠ (19:45) η Ομόνοια θα παίξει ουσιαστικά τα ρέστα της όσον αφορά την προσπάθεια για πρόκριση, η λογική λέει πως η ενδεκάδα θα αποτελείται με περισσότερους βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι έκπληξη όμως αν δούμε τον Χαμάς στο αριστερό άκρο της άμυνας ή τον Εράκοβιτς στο κέντρο. Καλές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού έχει και ο Χατζηγιοβάνης. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζονται οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι που είναι εκτός λίστας.

Δεν παρασύρει...

Δεν είναι και στην καλύτερή της κατάσταση η Ντιναμό Κιέβου, η οποία είχε αποκλειστεί από την Πάφος FC στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Μετά από 13 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Oυκρανίας βρίσκεται στην 6η θέση με 20 βαθμούς, έχοντας πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Μάλιστα είναι συνεχόμενες. Στη διοργάνωση του Conference League έχει μαζέψει τρεις βαθμούς από τη νίκη με 6-0 σε βάρος της Ζρίνσκι, ενώ έχει δεχθεί δύο ήττες (Κρίσταλ Πάλας και Σαμσουνσπόρ).

«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»

Με ανακοίνωσή της η Ομόνοια ενημερώνει για τη δράση που θα γίνει πριν από την έναρξη του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου την ερχόμενη Δευτέρα, όταν έξω από τη δυτική κερκίδα του ΓΣΠ (17:30 – 19:00) θα συλλέγονται σακάκια ώστε να μην είναι «Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι». Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με επιτυχία και κατά την περσινή σεζόν από το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου», ενώ φέτος ενισχύεται και από το OMONOIA Foundation, προσθέτοντας στην όλη προσπάθεια τη δυναμική και το εκτόπισμα της Ομόνοιας και του κόσμου της.