ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν αλλιώς τα δεδομένα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ήταν αλλιώς τα δεδομένα

Είναι γεγονός πως μετά τα προηγούμενα ευρωπαϊκά ραντεβού ακολουθούσαν απαιτητικές αποστολές εντός των τειχών για την Ομόνοια.

Μετά τη Μάιντς είχε να παίξει με Άρη, μετά την Ντρίτα φιλοξενούσε την Πάφο, ενώ μετά τη Λωζάνη είχε μπροστά της τη μάχη με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Χένινγκ Μπεργκ ήταν λοιπόν αναγκασμένος να ρίξει το βάρος στα ματς για το κυπριακό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η συγκομιδή στη League phase του Conference League να είναι μόνο δύο βαθμοί. Αν και το αγωνιστικό πρόσωπο δεν ήταν κακό και ίσως να άξιζε μεγαλύτερης συγκομιδής.

Επειδή όμως αύριο κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου στο ΓΣΠ (19:45) η Ομόνοια θα παίξει ουσιαστικά τα ρέστα της όσον αφορά την προσπάθεια για πρόκριση, η λογική λέει πως η ενδεκάδα θα αποτελείται με περισσότερους βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι έκπληξη όμως αν δούμε τον Χαμάς στο αριστερό άκρο της άμυνας ή τον Εράκοβιτς στο κέντρο. Καλές πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού έχει και ο Χατζηγιοβάνης. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζονται οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι που είναι εκτός λίστας.

Δεν παρασύρει...

Δεν είναι και στην καλύτερή της κατάσταση η Ντιναμό Κιέβου, η οποία είχε αποκλειστεί από την Πάφος FC στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Μετά από 13 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Oυκρανίας βρίσκεται στην 6η θέση με 20 βαθμούς, έχοντας πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και τρεις ήττες. Μάλιστα είναι συνεχόμενες. Στη διοργάνωση του Conference League έχει μαζέψει τρεις βαθμούς από τη νίκη με 6-0 σε βάρος της Ζρίνσκι, ενώ έχει δεχθεί δύο ήττες (Κρίσταλ Πάλας και Σαμσουνσπόρ).

 

«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»

Με ανακοίνωσή της η Ομόνοια ενημερώνει για τη δράση που θα γίνει πριν από την έναρξη του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου την ερχόμενη Δευτέρα, όταν έξω από τη δυτική κερκίδα του ΓΣΠ (17:30 – 19:00) θα συλλέγονται σακάκια ώστε να μην είναι «Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι». Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με επιτυχία και κατά την περσινή σεζόν από το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου», ενώ φέτος ενισχύεται και από το OMONOIA Foundation, προσθέτοντας στην όλη προσπάθεια τη δυναμική και το εκτόπισμα της Ομόνοιας και του κόσμου της.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Ανακοίνωση του Σωματείου για τη συνάντηση με την Εταιρεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει στον Σεμένιο τη φανέλα με το Νο 24 και 70 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και νίκη με τη νίκη θα γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα»

Ελλάδα

|

Category image

Ένοχος δήλωσε ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην...παρέλαση της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει και με την ανανέωση του Μάνταλου η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν αλλιώς τα δεδομένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δέκα πρώην παίκτες του Άρη ζητούν συνολικά περισσότερα από δύο εκατομμύρια

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν αδιανόητο κορεό που θα καλύπτει όλο το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η Πάφος έκανε επίσημο γεύμα στη Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Cablenet: «Ο δημοσιογράφος χρησιμοποίησε διατύπωση που δεν απέδωσε με ακρίβεια και εκφράζει την λύπη του»

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο νέα –μικρά- πρόστιμα στον Παναθηναϊκό για τα ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Απέδειξε ξανά πόσο απαραίτητος είναι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σάντσο πρέπει να μειώσει στο μισό τις αποδοχές του για να επιστρέψει στη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Μονακό προβάλει την Κύπρο στο matchday της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Καμία πρόταση για Σένσι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη