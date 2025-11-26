«Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη και την πρόκριση»

«Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Είναι ευρωπαϊκό αγώνας, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε».

«Ο Κουλιμπαλί δεν είναι 100% έτοιμος για τον αυριανό αγώνα, ίσως να είναι διαθέσιμος από την επόμενη εβδομάδα. Ο Άιτινγκ είναι πιο κοντά στην επιστροφή και μπορεί να πάρει λεπτά».

Μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, είναι ευκαιρία για αντίδραση;

«Η απόδοσή μας με το ΑΠΟΕΛ ήταν πολύ καλή και αξίζαμε να νικήσουμε. Με τον Απόλλωνα δεν ήμασταν στο καλύτερο επίπεδο, αλλά κάναμε φάσεις για να κερδίσουμε. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί.

Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, όπως και το αυριανό. Συγκεντρωνόμαστε στη Ντιναμό και στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Στο πρωτάθλημα δεν είμαστε ούτε στα μισά, ενώ οι ευρωπαϊκοί αγώνες τελειώνουν πιο γρήγορα».

Πώς είναι η ψυχολογία της ομάδας μετά την ήττα στη Λεμεσό;

«Το mentality μας είναι καλό και δεν έχει αλλάξει. Πνευματικά είμαστε καλά. Ο Απόλλωνας είναι καλή ομάδα και πρέπει να πιστώνουμε και τον αντίπαλο. Πιστεύω ότι έχουμε όσα χρειάζονται για να κερδίσουμε αύριο. Πάντα παίζουμε για τη νίκη».

«Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε κερδίσει στα τελευταία παιχνίδια, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μετά τον αγώνα με τη Ντιναμό θα κοιτάξουμε το επόμενο».

Στο πλευρό του Νορβηγού στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο Γουίλι Σεμέδο όπου εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του, ο οποίος χαρακτήρισε το παιχνίδι «δύσκολο αλλά ταυτόχρονα συναρπαστικό», τονίζοντας ότι η ομάδα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της: «Ξέρουμε την αξία της Ντιναμό, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη».