Ανακοίνωσε Χριστάκη Χριστοφόρου η Ομόνοια

Με ανακοίνωσή της η Ομόνοια ενημέρωσε για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χριστάκη Χριστοφόρου, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο τεχνικού διευθυντή στην Ακαδημία, αντικαθιστώντας τον Στιβ Ρούτερ, ο οποίος είχε αποχωρήσει προ ημερών.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του κ. Χριστάκη Χριστοφόρου στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας ποδοσφαίρου.

Ο κ. Χριστοφόρου έχει μακρά πορεία στο χώρο του Κυπριακού ποδοσφαίρου και ειδικά σε επίπεδο Αναπτυξιακών κατηγοριών, καθώς από το 1993 μέχρι το 2006 υπήρξε προπονητής στην Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ (1 χρόνο), του Απόλλωνα (5 χρόνια) και στις μικρές Εθνικές ομάδες της Κύπρου (7 χρόνια), ενώ από το 1999 ασχολείται με το Αναπτυξιακό ποδόσφαιρο σε επίπεδο ιδιωτικών Ακαδημιών.

Κατά τη διάρκεια τους καριέρας του διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Κύπρου, Τεχνικός Διευθυντής και προπονητής στον Απόλλωνα, οδηγώντας τον στην κατάκτηση του κυπέλλου και σε δύο προκρίσεις σε Ευρωπαϊκούς ομίλους, στην ΑΕΛ με την οποία έφτασε στον τελικό κυπέλλου και με αρκετές επιτυχίες στην Apollon Ladies.

Καλωσορίζουμε τον κ. Χριστοφόρου στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».