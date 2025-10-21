ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα πράσινα χαρτάκια για το ντέρμπι κορυφής με την Πάφο

Δημοσιευτηκε:

Ενημέρωση από την Ομόνοια

Από την Τρίτη (21/10) στις 14:00 οι πράσινοι θα μπορούν να προμιθευτούν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της Ομόνοιας με την Πάφο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, στο ΓΣΠ, με ώρα έναρξης στις 19:00.

Αναλυτικά:

Διάθεση Εισιτήριων

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα και των εισιτηρίων διαρκείας.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 – 14:00

Δευτέρα 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη – Παρασκευή | 15:30 – 19:30

Online Ticketing:

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι τη Δευτέρα η ώρα 19:45

Ταμεία Γ.Σ.Π:

Δευτέρα 27/10 | 17:30 – 19:00

Τρόποι Πληρωμής

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου, Λεμεσού και Ταμεία ΓΣΠ: Μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

