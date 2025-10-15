Τρεις υποτροφίες από το Oμόνοια Foundation σε συνεργασία με το CIM

Αναλυτικά:

«Το OΜΟΝΟΙΑ Foundation ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για τις υποτροφίες που προσφέρθηκαν σε συνεργασία με το CIM – Cyprus Business School για το πρόγραμμα MBA (Λευκωσία / Λεμεσός), συνολικής αξίας €8.000.

Μετά την αξιολόγηση από την Ανεξάρτητη Επιτροπή του CIM και την Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του OMONOIA Foundation, επιλέχθηκαν οι πιο κάτω υποψήφιοι:

– Ανδρέας Γεωργίου – 100% Υποτροφία

– Μαρία Κωνσταντή – 75% Υποτροφία

– Κυριάκος Σοφοκλέους – 75% Υποτροφία

Το Ίδρυμα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όσους υπέβαλαν αίτηση και συγχαίρει τους επιτυχόντες. Η ανταπόκριση και το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων επιβεβαιώνουν τη σημασία πρωτοβουλιών που συνδέουν τον αθλητισμό με την εκπαίδευση και την κοινωνική δράση.

Το OMONOIA Foundation ευχαριστεί θερμά το CIM – Cyprus Business School για την εξαιρετική συνεργασία και τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης σε νέους ανθρώπους με όραμα και αξίες.»