Τα αγωνιστικά της Ομόνοιας - Γλίτωσε τα χειρότερα ο Άιτινγκ

Όσον αφορά τον Κάρελ Άιτινγκ, ο Ολλανδός χαφ ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα το οποίο πάντως δεν κρίνεται σοβαρής μορφής. Είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει από τις προπονήσεις τις επόμενες βδομάδες με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά. Για την ώρα ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης και ακολούθως θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα, ο Φαμπιάνο πήρε άδεια για να ξεκουραστεί προκειμένου να ξεπεράσει το μικροπρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Στεπίνσκι και Γιόβετιτς αναμένεται να μπουν σε κανονικού ρυθμούς προπόνησης τιθς επόμενες ημέρες. Οι τελευταίοι τρεις, ίσως να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη.