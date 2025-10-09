Τούχελ: «Η Αγγλία δεν θα είναι φαβορί για το Μουντιάλ 2026»!

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των «τριών λιονταριών» δεν θέλησε να επωμιστεί από τώρα η αγγλική ομάδα τον τίτλο του εκ των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης του επόμενου καλοκαιριού ή να προκύψουν ξανά τεράστιες απαιτήσεις και πίεση που μπορούν να κάνουν κακό.

«Θα φτάσουμε ως αουτσάιντερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει τον τίτλο εδώ και πολλές δεκαετίες.

Θα παίξουμε απέναντι σε κορυφαίες ομάδες που έχουν φτάσει στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια στις προηγούμενες διοργανώσεις, οπότε θα πρέπει να παρουσιαστούμε ως ένα δεμένο σύνολο.

Αλλιώς δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Μπορείς να φτάσεις αρκετά κοντά στην πηγή, αλλά όπως και να ‘χει, δεν έχεις τον τίτλο του φαβορί. Έτσι είναι τα πράγματα» είπε ο Γερμανός κόουτς.

