ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τούχελ: «Η Αγγλία δεν θα είναι φαβορί για το Μουντιάλ 2026»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τούχελ: «Η Αγγλία δεν θα είναι φαβορί για το Μουντιάλ 2026»!

Ο Τόμας Τούχελ θέλησε και να διώξει κάποιο μέρος βάρους από τους ώμους των Άγγλων διεθνών, αλλά και να τους θίξει το εγωισμό λέγοντας πως δεν θα βρεθούν με τον τίτλο του φαβορί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, στο Μουντιάλ του 2026…

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των «τριών λιονταριών» δεν θέλησε να επωμιστεί από τώρα η αγγλική ομάδα τον τίτλο του εκ των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης του επόμενου καλοκαιριού ή να προκύψουν ξανά τεράστιες απαιτήσεις και πίεση που μπορούν να κάνουν κακό.

«Θα φτάσουμε ως αουτσάιντερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει τον τίτλο εδώ και πολλές δεκαετίες.

Θα παίξουμε απέναντι σε κορυφαίες ομάδες που έχουν φτάσει στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια στις προηγούμενες διοργανώσεις, οπότε θα πρέπει να παρουσιαστούμε ως ένα δεμένο σύνολο.

Αλλιώς δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Μπορείς να φτάσεις αρκετά κοντά στην πηγή, αλλά όπως και να ‘χει, δεν έχεις τον τίτλο του φαβορί. Έτσι είναι τα πράγματα» είπε ο Γερμανός κόουτς.

ENGLAND365.GR 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοιραίος ο Σούνιτς στο φινάλε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το όνειρο σβήνει για την Ελλάδα...

Ελλάδα

|

Category image

Κύπρος - Βοσνία 2-2: Η Εθνική σήκωσε ανάστημα και έδειξε ξανά μαχητική ψυχή!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ναν από άλλο πλανήτη ξέρανε σε νεκρό χρόνο την Μπασκόνια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από δώδεκα χρόνια η Αλγερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Ομόνοια κυριάρχησε στο ντέρμπι με πεντάρα απέναντι στην ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Το πρώτο από… τα πολλά

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με δύο αλλαγές κόντρα στη Σκωτία

Ελλάδα

|

Category image

Οι 11 που διάλεξε ο Μάντζιος για το παιχνίδι με την Βοσνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Κασεμίρο ξανά αρχηγός για 17η φορά, μετά δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ενθαρρυντικά και το αρνητικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Νέος προπονητής στην Team USA ο Έρικ Σποέλστρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη