Η ΑΕΚ την ελληνική αγορά, την «σκανάρει» πολύ προσεκτικά

Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, τα ραντάρ της ΑΕΚ δουλεύουν πολύ... εντατικά και στην ελληνική αγορά και αυτή είναι μια πολιτική η οποία παραμένει σταθερή

Μπορεί η κουβέντα για την περίπτωση του Τεττέη, αλλά ενδεχομένως και του Παντελίδη, να φούντωσε στην ΑΕΚ με αφορμή όσα έγιναν στο ματς της προηγούμενης Κυριακής με την Κηφισιά. Όμως αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Ένωση, είναι πως οι κεραίες για όσα συμβαίνουν στην ελληνική αγορά και κυρίως με νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι ορθάνοικτες.

Στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, μόλις η δεύτερη στην σειρά κίνηση, ήταν αυτή της απόκτησης του Δημήτρη Καλοσκάμη. Όχι τυχαία. Αυτό που από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει οραματιστεί και θα ήθελε κάποια στιγμή να γίνει πράξη, είναι να έχει πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, ακόμα και στην βασική ενδεκάδα. Το έχει πει δημοσίως. Είναι επίσης κάτι που σχεδόν το επιβάλλουν και οι απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και μέχρι να φτάσει η Ακαδημία της ΑΕΚ σε επίπεδο να τροφοδοτεί την πρώτη ομάδα, η αναζήτηση νεαρών και εξελίξιμων Ελλήνων, θα γίνεται μέσω της... αγοράς.

Είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ ψάχτηκε πολύ προσεκτικά το περασμένο καλοκαίρι, για έναν ακόμα... Καλοσκάμη. Και εξέτασε μια σειρά από περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Μέχρι που ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κατέληξε στο συμπέρασμα, πως "για την συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο, δεν προκύπτει άλλη τέτοια περίπτωση σαν αυτή του Καλοσκάμη". Και φάνηκε και στην πράξη αυτό, καθώς παρά τα όσα είχαν ακουστεί για κάποιους Έλληνες παίκτες, η ΑΕΚ δεν έκανε καμία τέτοιου είδους μεταγραφή.

Όμως η Ένωση παραμένει απολύτως ενεργή, ψάχνοντας για περιπτώσεις "Καλοσκάμη". Σκανάρει πολύ προσεκτικά την ελληνική αγορά. Και βάζει κάτω από το μικροσκόπιο, κάθε ενδιαφέρουσα περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή, με τον Παντελίδη της Κηφισιάς, να είναι ένας εξ αυτών. Προφανώς τα κριτήρια της αναζήτησης της ΑΕΚ, είναι με συγκεκριμένα και αγωνιστικά και ηλικιακά κριτήρια. Είναι όμως δεδομένη η στόχευση, για προσθήκη στο ρόστερ Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

