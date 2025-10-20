ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

Oι τοποθετήσεις του Ισπανού τεχνικού ενόψει Καϊράτ Αλμάτι.

Η Πάφος FC ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στη διάσκεψη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «πρωταθλητών», Χουάν Κάρλος Καρσέδο, στάθηκε στη σημασία του αγώνα και στην πορεία της ομάδας του.

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Νεόφυτος Μιχαήλ.

Αναλυτικά:

«Αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο με κοινά χαρακτηριστικά. Όπως κι εμείς, έτσι και η Καϊράτ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει βλέψεις. Είναι δύο ομάδες που βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο και θα δώσουν μάχη», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

Επίσης πρόσθεσε... «Είμαστε πρώτοι στην Κύπρο, εκείνοι πρώτοι στο δικό τους πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία να αποδείξουμε πόσο έχουμε ωριμάσει ως σύλλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη νίκη επί του Εθνικού, υπογράμμισε πως η καλή αγωνιστική κατάσταση και το θετικό αποτέλεσμα δίνουν ώθηση για τη δύσκολη αναμέτρηση στο Καζακστάν.

Σε ερώτηση πως σχολιάζει την ατάκα των ιδιοκτητών πως η ομάδα δεν έχει ταβάνι: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με τη σειρά του. Είναι ψηλό το επίπεδο. Η Καϊράτ τα πηγαίνει πολύ καλά. Αν δεν κάνουμε το καλύτερο μας παιχνίδι τότε δεν θα πάρουμε το αποτέλεσμα».

Υπάρχει κάποια ομάδα που σου θυμίζει αγωνιστικά την Καϊράτ; 

«Σίγουρα μοιάζει με τον Άρη. Είναι μια επιθετική ομάδα, ιδιαίτερα επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Έχει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο αντίπαλο τρίτο. Αλλά εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και άλλα δεδομένα».

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών της Πάφος FC, στη συνέντευξη Τύπου πριν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Καϊράτ, μίλησε ο διεθνής τερματοφύλακας Νεόφυτος Μιχαήλ. Ο Κύπριος γκολκίπερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσωπική του διαδρομή, αλλά και την ετοιμότητα της ομάδας ενόψει του δύσκολου εκτός έδρας αγώνα:

«Είμαι περήφανος για το που έχω φτάσει και για όσα έχω πετύχει μέχρι σήμερα. Δουλεύω καθημερινά με στόχο να βοηθώ την ομάδα μου να επιτυγχάνει τους στόχους της», δήλωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας πριν από την αναμέτρηση με την Καϊράτ, σχολίασε:

«Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Ερχόμαστε από μια σημαντική νίκη και το ηθικό είναι ανεβασμένο. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Με πίστη, ενότητα και συνέπεια, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικό: Ο Σον Ντάις αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το 2027!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΝΒΑ 2025/26: 165 δισ. δολάρια αξίζουν οι 30 ομάδες!

NBA

|

Category image

Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Back to back καλύτερος προπονητής ο Μπεργκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

EUROLEAGUE

|

Category image

Απώλεια για τον Απόλλωνα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη