Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

Η Πάφος FC ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στη διάσκεψη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «πρωταθλητών», Χουάν Κάρλος Καρσέδο, στάθηκε στη σημασία του αγώνα και στην πορεία της ομάδας του.

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Νεόφυτος Μιχαήλ.

Αναλυτικά:

«Αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο με κοινά χαρακτηριστικά. Όπως κι εμείς, έτσι και η Καϊράτ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει βλέψεις. Είναι δύο ομάδες που βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο και θα δώσουν μάχη», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

Επίσης πρόσθεσε... «Είμαστε πρώτοι στην Κύπρο, εκείνοι πρώτοι στο δικό τους πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία να αποδείξουμε πόσο έχουμε ωριμάσει ως σύλλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη νίκη επί του Εθνικού, υπογράμμισε πως η καλή αγωνιστική κατάσταση και το θετικό αποτέλεσμα δίνουν ώθηση για τη δύσκολη αναμέτρηση στο Καζακστάν.

Σε ερώτηση πως σχολιάζει την ατάκα των ιδιοκτητών πως η ομάδα δεν έχει ταβάνι: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με τη σειρά του. Είναι ψηλό το επίπεδο. Η Καϊράτ τα πηγαίνει πολύ καλά. Αν δεν κάνουμε το καλύτερο μας παιχνίδι τότε δεν θα πάρουμε το αποτέλεσμα».

Υπάρχει κάποια ομάδα που σου θυμίζει αγωνιστικά την Καϊράτ;

«Σίγουρα μοιάζει με τον Άρη. Είναι μια επιθετική ομάδα, ιδιαίτερα επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Έχει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στο αντίπαλο τρίτο. Αλλά εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και άλλα δεδομένα».

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών της Πάφος FC, στη συνέντευξη Τύπου πριν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Καϊράτ, μίλησε ο διεθνής τερματοφύλακας Νεόφυτος Μιχαήλ. Ο Κύπριος γκολκίπερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσωπική του διαδρομή, αλλά και την ετοιμότητα της ομάδας ενόψει του δύσκολου εκτός έδρας αγώνα:

«Είμαι περήφανος για το που έχω φτάσει και για όσα έχω πετύχει μέχρι σήμερα. Δουλεύω καθημερινά με στόχο να βοηθώ την ομάδα μου να επιτυγχάνει τους στόχους της», δήλωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας πριν από την αναμέτρηση με την Καϊράτ, σχολίασε:

«Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Ερχόμαστε από μια σημαντική νίκη και το ηθικό είναι ανεβασμένο. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».