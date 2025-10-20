Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

Μόλις 39 ημέρες χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το απόγευμα του Σαββάτου, μετά την ήττα με 3-0 από την Τσέλσι στο City Ground, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός χειροκρότησε τους λιγοστούς φιλάθλους που είχαν απομείνει στις εξέδρες. Λίγα λεπτά αργότερα, ενημέρωνε τους παίκτες του πως είχε απολυθεί. Η είδηση έγινε γνωστή μόλις 18 λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, ενώ ο Ποστέκογλου είχε ήδη αποχωρήσει από το γήπεδο. Το τεχνικό του επιτελείο ενημερώθηκε για την απομάκρυνσή του αρκετές ώρες αργότερα.

Η απόφαση του ιδιοκτήτη Βαγγέλη Μαρινάκη να απομακρύνει τον Ποστέκογλου ήταν αστραπιαία -είχε φύγει από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ο Αυστραλός είχε μόλις εγκατασταθεί σε νέο διαμέρισμα στο Νότιγχαμ και είχε πραγματοποιήσει μόλις 20 προπονήσεις, εκ των οποίων μόνο 8 με πλήρες ρόστερ, λόγω διεθνών υποχρεώσεων και τραυματισμών. Όπως αναφέρει ο Guardian, η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν σύντομη, ταραχώδης και ενδεικτική των σκληρών ρυθμών του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Το βρετανικό Μέσο, λοιπόν, παρουσιάζει την εσωτερική ιστορία πίσω από την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να απομακρύνει τον Ελληνοαυστραλό κόουτς μόλις 39 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η αποστολή του Ποστέκογλου ήταν ξεκάθαρη: Να μεταμορφώσει τη Φόρεστ από την αμυντική προσέγγιση του προκατόχου του Νούνο Εσπίριτο Σάντο σε μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία, κατοχή μπάλας και υψηλή πίεση. Παρά τις δυσκολίες, η αλλαγή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την πλειοψηφία των παικτών. «Το 90% της ομάδας απολάμβανε το νέο στυλ παιχνιδιού», ανέφερε πηγή κοντά στα αποδυτήρια.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήρθαν. Η Φόρεστ δεν κατάφερε να κερδίσει κανέναν από τους οκτώ αγώνες υπό τον Ποστέκογλου, παρά τις καλές εμφανίσεις και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο ματς με την Τσέλσι, η ομάδα έχασε τρεις ή τέσσερις κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Αντίστοιχα, στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σάντερλαντ, η Φόρεστ είχε xG 1.68 αλλά ηττήθηκε με 1-0.

Η περσινή πορεία της Φόρεστ, που την έφερε μέχρι την 3η θέση πριν καταλήξει 7η, θεωρήθηκε υπεραπόδοση. Παίκτες όπως ο Κρις Γουντ και ο Μάτς Σελς είχαν στατιστικά που δεν μπορούσαν να διατηρηθούν. Ο Γουντ ξεπέρασε το αναμενόμενο σκοράρισμα κατά επτά γκολ -επίδοση που ούτε οι Σαλάχ, Χάαλαντ ή Ίσακ πέτυχαν. Ο Σελς, που πέρυσι μοιράστηκε το Golden Glove, δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του φέτος.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ομάδας υπό τον Ποστέκογλου ήταν η αδυναμία στις στημένες φάσεις. Η Φόρεστ δέχθηκε 11 γκολ από στατικές φάσεις σε 8 αγώνες -ποσοστό 61% των συνολικών γκολ που δέχθηκε, υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Premier League. Παρά την εβδομαδιαία δουλειά με τον προϋπάρχοντα προπονητή στατικών φάσεων Άξελ Ράις, η ομάδα δεν βελτιώθηκε.

Η διοίκηση της Φόρεστ δεν παρενέβη δημόσια για να στηρίξει τον Ποστέκογλου, σε αντίθεση με άλλους συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που υπερασπίστηκε τον Ρούμπεν Αμορίμ. Η σιωπή αυτή ενίσχυσε την αίσθηση ότι η διοίκηση δεν πίστευε στο πρότζεκτ του Αυστραλού.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ποστέκογλου και το επιτελείο του πίστευαν πως κάτι χτιζόταν. Η αλλαγή φιλοσοφίας θεωρήθηκε απαραίτητη για να εξελιχθεί η Φόρεστ σε «μεγάλο κλαμπ». Η απομάκρυνσή του, όμως, ήρθε πριν προλάβει να αποδώσει καρπούς.

Η επόμενη μέρα φέρνει τον Σον Ντάις στον πάγκο -έναν προπονητή που δίνει μεγάλη σημασία στις στημένες φάσεις. Το πώς θα ενσωματωθεί το υπάρχον τεχνικό επιτελείο στο νέο πλάνο μένει να φανεί.

sportfm.gr