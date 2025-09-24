ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ με την Ομόνοια... τον στέλνει δανεικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ με την Ομόνοια... τον στέλνει δανεικό

Πάει στον Αθλητικό Δικαστή η Ομόνοια για το σκηνικό με τον ποδοσφαιριστή από τη Γκαμπόν, που πλέον θα παραχωρηθεί δανεικός

Στoν Αθλητικό Δικαστή παραπέμφθηκε η Ομόνοια για αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ Μακόσο Μουντζάντζι στον αγώνα της πρεμιέρας του Κ19 των πρασίνων κόντρα στην Ένωση, στο οποίο μάλιστα είχε κερδίσει με 1-0 η ομάδα της Λευκωσίας.

Για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή από την Γκαμπόν, ο οποίος πριν από δυο εβδομάδες υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Ομόνοια, θεωρήθηκε από την Ομόνοια ότι θα λογιζόταν ως Ευρωπαίος λόγω της διαμονής του στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο.

Μάλιστα, στους πράσινους εκπλάγηκαν ότι κρίθηκε αντικανονική η συμμετοχή του, από τη στιγμή που εγγράφηκε κανονικά και δεν αφαιρέθηκε από το σύστημα της ΚΟΠ, ενώ φαίνεται να υπήρχαν και ερωτήματα από πλευράς των «βυσσινί» για τον ποδοσφαιριστή, που με βάση τις απαντήσεις από την Ομοσπονδία, θεωρείτο βέβαιη η θέση των πρασίνων.

Εν τέλει, η Ομόνοια παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή και είναι αρκετά πιθανόν να χαθεί στα χαρτιά και η νίκη, που είναι το λιγότερο όταν μιλάμε για αναπτυξιακά πρωταθλήματα.

Πάντως, όπως μαθαίνουμε, από την Ομόνοια πιστεύοντας αρκετά στο ταλέντο του νεαρού ποδοσφαιριστή, έσπευσαν άμεσα να βρουν άλλη λύση και ο παίκτης θα παραχωρηθεί δανεικός στη ΜΕΑΠ και θα παίρνει χρόνο συμμετοχής στη Β’ Κατηγορία. Να σημειωθεί πως μπορούσε να παίξει στην πρώτη ομάδα αλλά δεν θα έπαιρνε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελαν για την ανάπτυξή του.

Φυσικά, θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Ομόνοια και μάλιστα θα συνεχίσει να διαμένει κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ενώ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κόλλησαν στο μηδέν

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα κι αποκλεισμοί στις αποφάσεις από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόστιμο και χαμένο παιχνίδι η Ομόνοια, αποκλεισμό στον Κέρτις Τζούνιορ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ακόμη ψάχνουμε τον ρυθμό μας…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC έπιασε ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη – Ούτε γκολ, ούτε βαθμός για Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Καλοσκάμη πρωταγωνιστή η ΑΕΚ έκανε το «2 στα 2»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα με σβηστές μηχανές και… κορυφή για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε... άδεια μέχρι το διαζύγιο ο Τραμετσάνι - Ελευθερίου μέχρι τον επόμενο

ΑΕΛ

|

Category image

Έχασε τον πρώτο αγώνα, θέλει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς η Ανόρθωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πιέζουν για τον διάδοχο του Τραμετσάνι με δύσκολες υποθέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλαν φαντασία... για να πάρουν φανέλα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ταρέμι φρόντισε να αρχίσει ιδανικά ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη