Η αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ με την Ομόνοια... τον στέλνει δανεικό

Στoν Αθλητικό Δικαστή παραπέμφθηκε η Ομόνοια για αντικανονική συμμετοχή του Κέρτις Τζούνιορ Μακόσο Μουντζάντζι στον αγώνα της πρεμιέρας του Κ19 των πρασίνων κόντρα στην Ένωση, στο οποίο μάλιστα είχε κερδίσει με 1-0 η ομάδα της Λευκωσίας.

Για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή από την Γκαμπόν, ο οποίος πριν από δυο εβδομάδες υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Ομόνοια, θεωρήθηκε από την Ομόνοια ότι θα λογιζόταν ως Ευρωπαίος λόγω της διαμονής του στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο.

Μάλιστα, στους πράσινους εκπλάγηκαν ότι κρίθηκε αντικανονική η συμμετοχή του, από τη στιγμή που εγγράφηκε κανονικά και δεν αφαιρέθηκε από το σύστημα της ΚΟΠ, ενώ φαίνεται να υπήρχαν και ερωτήματα από πλευράς των «βυσσινί» για τον ποδοσφαιριστή, που με βάση τις απαντήσεις από την Ομοσπονδία, θεωρείτο βέβαιη η θέση των πρασίνων.

Εν τέλει, η Ομόνοια παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή και είναι αρκετά πιθανόν να χαθεί στα χαρτιά και η νίκη, που είναι το λιγότερο όταν μιλάμε για αναπτυξιακά πρωταθλήματα.

Πάντως, όπως μαθαίνουμε, από την Ομόνοια πιστεύοντας αρκετά στο ταλέντο του νεαρού ποδοσφαιριστή, έσπευσαν άμεσα να βρουν άλλη λύση και ο παίκτης θα παραχωρηθεί δανεικός στη ΜΕΑΠ και θα παίρνει χρόνο συμμετοχής στη Β’ Κατηγορία. Να σημειωθεί πως μπορούσε να παίξει στην πρώτη ομάδα αλλά δεν θα έπαιρνε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελαν για την ανάπτυξή του.

Φυσικά, θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Ομόνοια και μάλιστα θα συνεχίσει να διαμένει κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ενώ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών.