ΒΙΝΤΕΟ: Χρόνια πολλά στον αιώνιο αρχηγό Κώστα Καϊάφα!

Τα 51α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Κώστας Καϊάφας, με τον Όμιλο Παλαιμάχων της Ομόνοιας Λευκωσίας να απευθύνει ευχές στον πρώην μεγάλο αρχηγό των πρασίνων. Αναλυτικά η ανάρτηση:

Χρόνια πολλά Κώστα Καϊάφα!

Σήμερα είναι τα γενέθλια του "Αιώνιου Αρχηγού" μας Κωστάκη Καϊάφα. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την ιστορία του, για την προσφορά και τα κατορθώματα του στην Ομόνοια, αυτά έχουν γραφτεί χιλιάδες φορές και εξάλλου στην σημερινή ποδοσφαιρική πραγματικότητα που ζούμε, κάποιοι δεν τα μετρούν.., κάποιοι εύκολα τα ξεχνούν..

Σήμερα θα μιλήσουμε για την λεβεντιά του, την μαγκιά του και την αιώνια Ομονοιάτικη ψυχή του. Αυτά είναι που μένουν, αυτά είναι που μετρούν ..!

Πολύχρονος να είσαι Αρχηγέ, με υγεία και πολλά χρόνια ακόμα να μας δείχνεις τον δρόμο!

Σημείωση:Το βίντεο τραβήχτηκε από τον ίδιο το βράδυ μετά από την κατάκτηση του μοναδικού Κυπέλλου Βετεράνων Κύπρου που διοργανώθηκε απο την ΚΟΠ το 2022 και το οποίο κατέκτησε η ομάδα μας με ηγέτη τον Κώστα Καϊάφα, πολλά χρόνια μετά που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.