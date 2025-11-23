ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ίσως σήμερα να κριθεί η πορεία του!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Ο Απόλλωνας δίνει μια κομβική μάχη για παραμονή στη διεκδίκηση των στόχων του!

Όλοι στο στρατόπεδο των κυανολεύκων κινούνται σε ρυθμούς ντέρμπι. Κόσμος, παίκτες, επιτελείο και οι ιθήνοντες της ομάδας γνωρίζουν την σημαντικότητα του σημερινού παιχνιδιού απέναντι στην Ομόνοια στις 19:00 στο «Αλφαμέγα». 

Όσες κι αν είναι οι απουσίες και όποιο κι αν είναι το πλάνο του Σωφρόνη Αυγουστή, στον Απόλλωνα υπάρχει μια ξεκάθαρη απαίτηση, και αυτή είναι το τρίποντο. Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση, να δείξουν ότι το κακό ξεκίνημα ανήκει στο παρελθόν και ότι φέτος έχουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν πολύ περισσότερα.

Το σημερινό ντέρμπι με την Ομόνοια είναι μια πραγματική μάχη χαρακτήρα. Οι πράσινοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίας στο μέγιστο. Για να κατακτήσει το ζητούμενο το συγκρότημα του κύπριου τεχνικού, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια σχεδόν τέλεια εμφάνιση, με ένταση, καθαρό μυαλό και πλήρη αφοσίωση!

Ο κόσμος αναμένεται να δώσει ισχυρό παρών, γνωρίζοντας πως η ομάδα ψάχνει το πρώτο της μεγάλο εντός έδρας αποτέλεσμα φέτος σε ντέρμπι. 

Στα αγωνιστικά, οι Βάισμπεκ και Γκασμπάρ βρίσκονται στην αποστολή, ενώ εκτός έμειναν οι Μάρκες και Μαλεκκίδης και Άδωνη. 

ΑΠΟΛΛΩΝ

