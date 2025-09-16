«Πυρά» σωματείου Ομόνοιας σε ΚΟΚ: «Κατάφωρη άδικη μεταχείριση»

Την έντονη αντίδρασή της εκφράζει η Ομόνοια για τον αποκλεισμό της από τη Β1 Κατηγορία του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας, καταγγέλλοντας «κατάφωρη και επαναλαμβανόμενη άδικη μεταχείριση» από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»:

«Το ΔΣ του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή του για την επαναλαμβανόμενη και κατάφωρη άδικη μεταχείριση που τυγχάνει η ομάδα μας από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στερεί εκδικητικά από το Σωματείο μας το δικαίωμα συμμετοχής στη Β1 Κατηγορία, ενώ επιτρέπει με την διαδικασία της wild card σε άλλους.

Παραθέτουμε το χρονικό που αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τις μεθοδεύσεις της Ομοσπονδίας:

Οκτώβριος 2023: Μετά τον υποβιβασμό μας από την Α΄ στη Β1 Κατηγορία, ενημερώσαμε άμεσα την Ομοσπονδία ότι, λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων της τελευταίας στιγμής, δεν ήταν εφικτό να παρουσιαστούμε στο πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς. Τονίζουμε ότι ουδέποτε αναστείλαμε τη λειτουργία του τμήματος, διατηρώντας κανονικά την ακαδημία μας.

Ιούλιος 2024: Ανταποκριθήκαμε άμεσα στα έντυπα συμμετοχής της Ομοσπονδίας και δηλώσαμε επίσημα τη συμμετοχή μας στη Β1. Χωρίς να λάβουμε οποιαδήποτε αρνητική απάντηση, θεωρήσαμε ότι το αίτημά μας έγινε αποδεκτό. Σε εκείνο το διάστημα, κινηθήκαμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό: εξασφαλίσαμε προπονητές, παίκτες, γήπεδα και προβήκαμε σε αγορά εξοπλισμού, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες σας, ακόμη και στην αγορά μπαλών από την Ομοσπονδία.

Σεπτέμβριος 2024: Μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, στις 4 Σεπτεμβρίου, ειδοποιηθήκαμε από την Ομοσπονδία ότι δεν δικαιούμαστε συμμετοχής στη Β1 και ότι θα έπρεπε να αγωνιστούμε στη Β2. Η καθυστερημένη απάντηση δημιούργησε τετελεσμένα: δεν υπήρχε πλέον χρόνος να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας ή να συγκροτήσουμε ομάδα για Β2. Στις 5 Σεπτεμβρίου αποστείλαμε άμεσα επιστολή διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό και τη ζημιά που μας προκάλεσε η Ομοσπονδία, αλλά καμία απάντηση.

Καλοκαίρι 2025: Σε συνεργασία με τον Απόλλων Γερίου, έναν σύλλογο με ενεργές ακαδημίες και συμμετοχή στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, συμφωνησαμε στην συγκροτηση κοινής ομάδας ΟΜΟΝΟΙΑ–Απόλλων Γερίου, που πληρούσε στο ακέραιο όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη Β1. Μάλιστα κάναμε και όλες τις διαδικασίες για γήπεδο, ώστε να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Παρά ταύτα, η Ομοσπονδία δεν μας απέστειλε καν έντυπα συμμετοχής.

Αύγουστος 2025: Στις 5 Αυγούστου αποστείλαμε εμείς επιστολή, ενημερώνοντας επίσημα για την συμφωνια μας με την ομαδα του Απολλωνα Γεριου για δημιουργια κοινής ομάδας και αναμέναμε επιτέλους δικαίωση, με συμμετοχή μέσω wild card – όπως έγινε με άλλες ομάδες στο παρελθόν, αλλά και με την ΟΜΟΝΟΙΑ σε προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, στις 25 Αυγούστου λάβαμε για άλλη μια φορά απορριπτική απάντηση, με αβάσιμα και αντιφατικά επιχειρήματα: ότι δήθεν αναστείλαμε το καλαθοσφαιρικό μας τμήμα για χρόνια (γεγονός ανακριβές, αφού μόνο το 2023 υπήρξε αδυναμία συμμετοχής), και ότι δεν διαθέτουμε ακαδημίες – ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζετε στην ίδια επιστολή την ύπαρξη και δράση των ακαδημιών του Απόλλων Γερίου, με τον οποίο δημιουργήσαμε ακριβώς την κοινή πρώτη ομάδα για να επιλύσουμε και το θέμα των ακαδημιών.

Η Ομοσπονδία, αντί να ενθαρρύνει την επιστροφή μιας ιστορικής μεγάλης ομάδας που μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση και την προβολή του αθλήματος με μετάδοση όλων των εντός έδρας αγώνων της από την OMONOIA TV όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα αθλήματα του Σωματείου και την προσέλκυση νέων χορηγών, επιλέγει να αποκλείει την ΟΜΟΝΟΙΑ με προσχηματικά και αυθαίρετα κριτήρια, ενώ παράλληλα χορηγεί wild card σε άλλες ομάδες, κάνοντας «εκπτώσεις» από τα ίδια τα κριτήριά της.

Αυτή η στάση δεν πλήττει μόνο την ΟΜΟΝΟΙΑ. Πλήττει την αξιοπιστία της ίδιας της Ομοσπονδίας, απαξιώνει τα πρωταθλήματα και αποθαρρύνει νέους αθλητές και προπονητές. Σε μια εποχή που τα σωματεία σβήνουν, τα παιδιά απομακρύνονται από τον αθλητισμό και οι χαμηλές κατηγορίες θυμίζουν «τριτοκοσμικές» συνθήκες, η Ομοσπονδία οφείλει να ενώνει – όχι να διαλύει.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε ξανά τη συμμετοχή μας στη Β2 Κατηγορία και καταγγέλλουμε τη μεθοδευμένη απαξίωση που δεχόμαστε.

Την ίδια ώρα το ΔΣ τις επόμενες ημέρες θα συγκαλέσει σε ανοικτή συνάντηση, φίλους και μέλη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που είχαν άμεση εμπλοκή στο παρελθόν με το τμήμα μπάσκετ, αλλά και άτομα που επιθυμούν να εμπλακούν για να δούμε πως αντιμετωπίζουμε αυτή την απαράδεχτη συμπεριφορά, αλλά και να συζητήσουμε όλοι μαζί τα επόμενα βήματα»