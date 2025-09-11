ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποια είναι η αγωνιστική κατάσταση του Τάνκοβιτς στην Ομόνοια

Ποια είναι η αγωνιστική κατάσταση του Τάνκοβιτς στην Ομόνοια

Ο Ε.Τ των πρασίνων αναφέρθηκε στα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας και την κατάσταση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς

Η τοποθέτηση του Αντρέα Δημητρίου:

«Ο Τάνκοβιτς πραγματοποίησε πρόγραμμα προσαρμογής στη χθεσινή πρώτη του προπόνηση στο ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ. Προέρχεται από τραυματισμό ο ποδοσφαιριστής, συνεπώς θα αξιολογηθεί η ετοιμότητά του στις τελευταίες προπονήσεις πριν τον αγώνα και θα αποφασιστεί κατά πόσο θα συμπεριληφθεί ή όχι στην αποστολή. Ο Σεμέδο αναμένεται πως σήμερα θα επιστρέψει στις προπονήσεις από τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα».

